Jaká forma úvěru, jako půjčky na auto, je nejvýhodnější?

Je leasing první volbou? Jak kdy

Půjčka na auto má o to větší smysl zejména tehdy, pokud je automobil vaším prostředkem obživy. Pokud jej jednoduše potřebujete v rámci svého zaměstnaní nebo podnikatelské činnosti. To jsou situace, kdy se bez automobilu opravdu neobejdete. Drtivou většinu lidí samozřejmě jako první varianta napadne klasický leasing. Počítejte však s tím, že:

Leasing je účelový úvěr

Automobil je ve vlastnictví leasingové společnosti

Vzniká nutnost havarijního pojištění

Sjednání leasingu dnes není nějak složité, jeho vyřízení rozhodně není tak náročné jako třeba u hypotéky. Také na leasing dosáhnou i lidé, kteří mají nižší příjmy. Vzhledem k tomu, že se však jedná o účelový úvěr, musíte jej vždy využít právě ke koupi vozu. Automobil také není váš, ale je ve vlastnictví leasingové společnosti. Pokud se rozhodnete předčasně ukončit smlouvu, je zde riziko sankcí, případně nutnost zaplatit akontaci.

U vozu budete typicky nuceni také platit havarijní pojištění, což nemusí být ve vašem zájmu, a to zejména tehdy, pokud se spolehnete na havarijní pojištění nabízené prodejcem, které nemusí být za všech okolností zrovna příliš cenově výhodné.

Půjčit si na auto můžete také s využitím spotřebitelského úvěru

Jestliže se vám z nějakého důvodu leasing nebude příliš zamlouvat, můžete samozřejmě vyzkoušet jiné varianty financování vašeho vozu. Takovou možností je běžný úvěr. Zatímco leasing je účelová půjčka, v případě půjčky na auto v podobě spotřebitelského úvěru se může jednat o:

Účelovou půjčku – nutná koupě vozu

Neúčelovou půjčku – možnost využít peníze na cokoliv

Kdy je výhodnější účelová a kdy neúčelová půjčka?

Hned na úvod si řekneme, že obecně účelová půjčka bývá z pohledu parametrů výhodnější. Na druhou stranu se mohou nabídky účelových a neúčelových půjček výrazně lišit závislosti na konkrétním poskytovateli půjčky. Proto je dobré si nabídky na úvěr na auto porovnat v rámci jednotlivých úvěrových společností. Získáte tak přehled o tom, co která úvěrová společnost právě nabízí a můžete si vybrat pro vás nejvýhodnější nabídku.

Pokud využijete účelovou půjčku, tak oproti leasingu máte výhodu zejména v tom, že typicky odpadají povinnosti, které jsme zmiňovali v souvislosti s leasingem, akorát zůstává nutnost pořízení vozu, což je potřeba následně i doložit. U účelové půjčky je totiž přirozeně účelem právě pořízení automobilu. Volnost ale máte v tom, že můžete zvolit nové i ojeté auto. U ojetého auta někdy může být limit na stáří vozu, což opět záleží na konkrétní nabídce úvěrové společnosti. Také můžete zpravidla pořídit jiný dopravní prostředek, než je osobní automobil, může to být třeba motocykl nebo užitkovém vozy, což opět záleží hodně na podmínkách konkrétního poskytovatele půjčky.

Jestliže zvolíte neúčelovou půjčku, tak zde není co řešit. V takovém případě po vás nebude chtít poskytovatel půjčky žádné informace o tom, na co hodláte peníze využít. Může to být na auto, ale může to být také na cokoliv jiného.

Vždy se zaměřte na podmínky půjčky na auto a kolik vás to celé bude stát

Ať už se rozhodnete pro účelovou nebo neúčelovou půjčku, stejně jako u libovolného jiného spotřebitelského úvěru doporučujeme za měřit se na podmínky, které pro daný úvěr platí. Zjednodušeně řečeno, než podepíšete smlouvu, seznamte s:

Veškerými podmínkami půjčky

Celkovou cenou za úvěr

Veškeré podmínky znamenají nejen to, co inzeruje poskytovatel úvěru, ale také případné skryté poplatky a sankce, na které můžete narazit. Obecně u nebankovní společnosti mohou být vyšší sankce za nesplácení, případně si ověřte, jak je to s podmínkami v případě předčasného splacení půjčky. Pokud se dopředu seznámíte s veškerými náležitostmi, do budoucna vám to může ušetřit překvapení a potenciální problémy.

Pokud chcete znát celkovou cenu za úvěr, určitě je vhodné, abyste se zaměřili na hodnotu RPSN, která vám dá představu o tom, kolik vás půjčení peněz na auto vlastně ve výsledku bude stát.

Rodina vás přinutí myslet na bezpečnost

V úvodu jsme hovořili o tom, že půjčit si na auto může být nutné zejména tehdy, pokud je pro vás prostředkem obživy. Není to ale jediný důvod, proč si lidé pořizují novější nebo nová auta. Také pro soukromé účely to může být velmi rozumné řešení. Ačkoliv se může zdát, že pokud nám auto vyloženě nevydělává, tak nemusíme mít to nejnovější na trhu, jsou tady životní situace, které tento pohled rychle dokáží změnit.

Většinou lidé tento pohled změní tehdy, pokud si pořídí děti. Zatímco doteď jim třeba až tak nezáleželo na tom, v čem jezdili, tak malé děti to vše mění. Přirozeně chceme totiž zajistit v dnešním hustém provozu co největší bezpečnost pro naši rodinu a děti, což začíná už výběrem vhodné autosedačky. Pokud máte starší vůz, tak zjistíte, že nemusí mít přítomny úchyty ISOFIX, což snižuje i bezpečnost použití autosedaček. Celkově novější vozy díky své bytelnější konstrukci a lepším bezpečnostním prvkům a elektronickým systémům, jsou samozřejmě hlavním důvodem, proč v této situaci pořizujeme nový vůz a případně si na něj chceme půjčit.