Palubní deska Mustangu Mach-E je jako z jiného světa. Otázkou je, zda tohle chceme

Po nasednutí do Fordu Mustang Mach-E uvítá řidiče interiér, který se nepodobá žádnému dosavadnímu modelu značky Ford. Zcela nový design je vyvrcholením postupného cizelování aspektů, na nichž zákazníkům záleží – prostornosti, technické vyspělosti a vnímané přívětivosti. Myslíme si však, že majitelům Mustangů záleželo a nadále záleží na trochu jiných aspektech (pozn. redakce).

Zatímco v posledních dekádách směřovaly automobilové interiéry k přidávání více tlačítek, více funkcí, více prvků, Ford nyní zvolil reduktivní přístup. Vsadil na design vycházející z lidských potřeb a přirozenosti, zbavil interiér rušivých prvků a vytvořil holistický prostor.

Řidiči elektrického Mustangu Mach-E se tak zpoza volantu skýtá pohled, který definuje nový standard na cestě k elektrifikaci.

Ford Mustang Mach-E GT má nabídnout výkon 342 kW (465 k) a zrychlení z nuly na 100 km/h pod 5 vteřin | foto: Ford

„Když uvažujeme o tom, jak se auta mění, zaměřujeme se na to, jak vypadají zvenku. Jenže řidiči i spolucestující většinou auto vidí zevnitř,“ řekl ředitel designu Ford of Europe Amko Leenarts. „Dynamický, holistický interiér Mustangu Mach-E ukazuje, že více může opravdu znamenat méně, a přitom jsou v něm všechny důležité ovládací prvky snadno na dosah. Tento přístup budeme uplatňovat i v budoucích modelech. Nasloucháme svým zákazníkům a navrhujeme interiéry, které nejlépe vyhovují jejich potřebám.“

Účelem reduktivního designu je zajistit řidiči komfortnější a jednodušší prostředí. V případě Mustangu Mach-E to znamená mimo jiné velkou středovou obrazovku, která sdružuje na jednom místě řadu ovládacích prvků.

Hladká palubní deska s integrovaným reproduktorem je nejnovějším výsledkem dlouhodobé snahy o to, aby řízení a cestování automobilem bylo co nejpříjemnější. Například díky bezdrátovému nabíjení telefonů a digitálnímu návodu k obsluze se lze obejít bez kabelů a papíru.

„Nové elektrifikované automobily s plochou podlahou po celé délce umožňují lepší obestavění prostoru a nabízejí designérům čisté plátno, na němž lze vytvořit interiéry, které kladou člověka na první místo,“ řekl Leenarts.

Aby Ford lépe porozuměl mladší generaci, která s digitálními technologiemi již vyrůstala, a mohl předvídat budoucí trendy, pustil se v loňském roce do jedinečného projektu: navržení virtuálního závodního vozu ve spolupráci s hráči. Bezmála čtvrt milionu fanoušků e-sportu hlasovalo v online anketách, které pomohly definovat vzhled extrémního závodního vozu Team Fordzilla P1 – zvenku i uvnitř.

„V případě závodního vozu P1 šlo zejména o minimalizaci všeho, co nepřispívá k základním vlastnostem typu rychlosti, umístění v závodě a času na kolo. V kombinaci s decentnější barevnou paletou je výsledek méně rušivý, takže řidič se může lépe soustředit na závod. Minimalistický přístup můžeme použít také při navrhování interiérů budoucnosti, v nichž se objeví to, co zákazníci chtějí nejvíc,“ řekl designér interiérů Ford of Europe Robert Engelmann.

Evoluce řidičova „pracoviště“

Od začátků automobilismu se interiéry výrazně změnily. K současnému stavu jsme dospěli díky řadě inovací, jež vzešly z mnohaletého vývoje a zdokonalování.

Zpočátku se do aut montovala domovní okna – a to jen za příplatek

Zakřivená čelní okna vedla k vývoji klimatizace, protože je již nebylo možné otevírat

Když se poprvé objevilo v nabídce výbavy, tvořilo rádio 20 procent ceny vozu

Poválečný závod o dobytí vesmíru se na podobě automobilových interiérů odrazil vyšším počtem ukazatelů, spínačů a přístrojů

Vzestup videoher a jejich ovladačů ovlivnil design volantů, na nichž se začala objevovat tlačítka obsluhovatelná palci

Dnešní interiéry se ve větší míře vyrábějí z odolných materiálů, které lépe odolávají kontaktu s dezinfekcí, opalovacími krémy nebo repelenty