Na sociálních sítích se ukázalo nové logo Renaultu, máme k němu oficiální vyjádření

Nové logo značky Renault ztělesňuje „Nouvelle vague", myšlenku nabídnout novou možnost tím, že přineseme do ekosystému něco nového, co je blíže duchu doby a je moderní.

Nové logo bylo odhaleno během Renaulution a nachází se také na přední masce prototypu Renault 5. A jako takové je to symbol „Nouvelle Vague" pro Renault, moderní a technologický (bez nostalgie). Lidé chtějí, aby Renault obnovil jejich „madeleine de Proust" (jejich ikony): Renault 5, píseň Johnny & Mary, ikonické logo. Renault jasně vstřebává to, co lidé milovali, a zachází s tím velmi moderně (dans l'air du temps), vůbec ne nostalgicky.

Projekt nové identity Renaultu již nějakou dobu probíhal. Grafické studio na něm tvrdě pracovalo a generální ředitel Luca de Meo se rozhodl zahájit tento nový koncept a odhalit jej během lednové akce Renaulution.

Předchozí logo bylo navrženo v roce 1992 a modernizováno v roce 2013. Bylo trochu složité, strnulé a nadbytečně zatížené vícero efekty. Při tisku jsme měli také problémy s čitelností v menších velikostech. Oddělení designu již částečně pracovalo na nové vizuální identitě.

Logo z roku 1972 používalo Op Art (optické umění) využívající různé tloušťky čar. V tomto novém logu není zahrnut Op Art, určitým způsobem jej můžeme vidět jako dvě vzájemně propojené kosočtverce, které stojí jako jeden. Logo diamantu navíc historicky používalo pro logo 1946 (RNUR) techniku „dessin au trait" (plochý design).

Zdá se, že plochý design se vrací u mnoha log a nejen u automobilek. Naše nové logo ztělesňuje „Nouvelle Vague". Je důležité připomenout, že logo Renault z roku 1946 už mělo plochý design. Kromě toho je nové logo velmi ucelené a čitelné ve velmi malých velikostech a perfektní, pokud je vyraženo / vylisováno, prošito, vyřezáno.

Renault | foto: Renault ČR

Nové logo bude nejprve použito v reklamách a televizních reklamách od 1. března u dvou kampaní ZOE. Bude také uváděno při publikování a pro použití tisku a na akcích. Děláme to velmi střídmým, inteligentním a efektivním způsobem. Například: nezměnili jsme logo u stávajících reklam, pouze u nových kampaní, které mají být vysílány.

Nové logo bude postupně použito na našich výrobcích. Počínaje novými výrobky uvedenými na trh v roce 2022 ponese celá výrobní řada Renault tento nový znak.