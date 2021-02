Tohle zamrzí. Mladíkovi nedal viník přednost, přesto odškodnění v milionech nedostane

V případě nevyhovujícího stavu vozidla hodně záleží na posudku specialisty na dopravu, který určí, jakou měrou by se dalo případné nehodě zabránit, nebo zmírnit její dopady. „Tyto posudky jsou velmi často zpracovávané soudně, popřípadě se jim věnuje policie už při vyšetřování. Občas se stává, že je nechává vypracovat i pojišťovna, pokud má o případu pochybnosti. Nejčastěji je pak částka krácena o 50 % až 100 %,“ říká Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.

O celou kompenzaci poškozený přijde v případě, že by se podle posudku dalo nehodě zabránit, kdyby byl stav auta vyhovující. Policie téměř u všech nehod zkoumá minimálně vizuálně stav vozidel, tedy platnou STK či vzorek pneumatik. Pokud má však svědectví nebo podezření na jakýkoliv další technický problém, přistupuje k vypracování expertizy z oboru dopravy.

„Dobrým příklad může být případ, který v těchto dnech řešila naše společnost. Mladý muž se velice vážně zranil, když jeho autu nedal přednost řidič přijíždějící z vedlejší silnice. Nehoda se stala v hustém sněžení. Chtěli jsme pro klienta uplatnit bolestné i kompenzaci duševních útrap příbuzných, jejichž milovaný dlouho bojoval o život. Podle posudku částka pro kompenzaci přesáhla 2 miliony korun. Policie ovšem následně informovala, že poškozený řídit auto s letními pneumatikami. Podle znalců výrazně protáhly brzdnou dráhu – kdyby měl vůz zimní gumy, ke srážce by vůbec nedošlo. Z poškozeného se stal rázem viník situace, a ačkoliv jsou následky na jeho fyzické a psychické zdraví velice vážné a mohou být dlouhodobé, s vysokou pravděpodobností žádné odškodnění nezíská,“ ilustruje situaci Beck.

Letní pneumatiky na sníh a led neplatí

Jednou z povinností každého vlastníka vozidla je právě včasné přezutí na zimní pneumatiky, které mají hlubší vzorek a lépe tak sedí na ledu a sněhu. Hloubka dezénu by měla být minimálně 4 milimetry. Pokud byste tento krok podcenili, může se vám to hrubě nevyplatit. V případě nehody totiž kola nikdy neuniknou podrobnému zkoumání. A pokud vyšetřování ukáže, že pneumatiky neměly dostatečně hluboký vzorek, může velká část viny za bouračku padnout právě na vás - a to i když vám někdo jasně vjel do cesty. V těchto situacích dochází až ke 100% krácení, což ukazuje už zmíněný případ. Podobně je to i při nehodách v oblastech, kde měly být nasazeny zimní řetězy.

Pořádně oškrábejte skla

Je sice otravné vstávat v zimě do tmy a mrazu o něco dříve, ale opravdu si dejte záležet na tom, abyste měli dokonale očištěná skla a zrcátka. Čelní sklo oškrábejte celé, ne pouze část u řidiče. Nezapomínejte ani na okénka a zrcátka. Řidič musí mít dokonalý výhled, aby se nestalo, že mu nějaký zmrazek zakryje výhled na chodce. Nepodceňte to. Při nehodě se většinou sníh ztratí,, ale může zde hrát velkou roli záznam z kamerových systému nebo svědectví lidí z okolí. „Podle našich zkušeností zde dochází o krácení mezi 30 a 50 %, ale opět záleží na posudku specialisty na dopravu,“ uvádí Beck.

Shoďte sněhovou čepici

Napadl v noci čerstvý sníh, který proměnil vaše auto v nadýchaný obláček? Smetáčkem čepici shoďte, aby se vám nesesunula na sklo či neohrozila jiné řidiče. Situace s krácením je podobná jako u neočištěného skla.

Pravidelně kontrolujte brzdy

Jestli se u něčeho nespoléhejte na “ještě je to docela dobré, to stačí”, pak je to stav brzd. Nejen kvůli tomu, abyste vy a vaši blízcí vždy bezpečně dojeli do cíle. Ale i kvůli odškodnění. Právě na stav brzd se experti vždy soustředí - a pokud nejsou v dobrém stavu, opět to má vliv na úvahu, kdo vlastně nehodu zavinil. Byla by škoda přijít o statisícové odškodnění po dopravní nehodě kvůli dlouhodobě odkládané návštěvě servisu! Zásadní je, aby mělo auto platnou technickou. Pokud chybí, poškozený opět může přijít až o celé odškodnění.