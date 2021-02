V zimě do myčky, ano či ne?

Určitě jste slyšeli obě krajní rady – samozřejmě, že je třeba v zimě jezdit, a to častěji, vzhledem k soli na silnicích, do myčky. Na opačném konci je pak následující varování: pokud si chcete poškodit lak a pryžová těsnění, prosím, klidně zamiřte i v zimě do auto myčky. Jak to tedy je? Na to nabízejí odpověď odborníci ÚAMK.