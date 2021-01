Golf vládne prodejům v Evropě. V Německu drtivě

Také v Německu byl trendsetter z Wolfsburgu v loňském roce znovu nejžádanějším vozidlem. Německým zákazníkům bylo předáno 133 900 vozů Golf. „Golf zaujal i v roce 2020 pozici, která mu náleží,“ říká Ralf Brandstätter, předseda představenstva značky Volkswagen.

„S modelem Golf 8 plynule navazujeme na úspěchy předchozích generací. Tento vůz je po technické stránce v mnoha ohledech i nadále měřítkem,“ řekl Brandstätter. „Poté, co koronavirus přerušil na jaře zahájený proces uvádění osmé generace Golfu na trh, dokázal Golf ve druhém pololetí utrpěné ztráty dohnat. Především dostupnost všech důležitých verzí modelu Golf, jakými jsou například GTI3, GTD4 a GTE5, byla ve třetím čtvrtletí pro Golf větrem do plachet,“ dodal Brandstätter. K vedoucí pozici přispěla také silná poptávka po hybridních modelech. Na konci roku měl každý třetí objednaný Golf hybridní pohon. Ve druhé polovině roku bylo do provozu uvedeno 179 000 z celkem 312 000 vozů Golf dodaných zákazníkům v celé Evropě, což dokládá dynamiku vývoje prodeje v uvedeném období.

Na konci roku stál Golf v Německu s velkým odstupem v čele statistiky registrací, následován dalšími dvěma modely značky Volkswagen, Tiguan a Passat. Až na čtvrtém místě žebříčku nejprodávanějších modelů byl konkurenční vůz.

Německý motoristický tisk se ve svých hodnoceních shodl na tom, že Golf je nejlepším vozem kompaktní třídy. Golf loni zvítězil ve všech 16 srovnávacích testech časopisů Auto Motor und Sport, Auto Bild a Auto Zeitung.