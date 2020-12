VIDEO: Zimní ruleta. Led, sníh, déšť a auta na silnici

Zimní ruleta. Led, sníh, déšť a auta na silnici (10:06) | video: youtube.com

Zimní podmínky komplikují řidičům život někde více, jinde méně. Sestřih zachycuje vzniklé situace zejména v USA, Rusku, ale také v České republice a Polsku. Komplikace končí šťastně, ale i méně šťastně. V každém případě však stojí za to se zamyslet nad tím, že do nepříjemné situace můžeme svým počínáním dostat jiného řidiče, stejně jako se můžeme do nepříjemností dostat i my sami a bez našeho nejmenšího přičinění. Proto na sebe dávejte pozor a přejeme všem bezpečný návrat domů.

– AutoRoad.cz