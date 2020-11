Toyota 2000GT se prodala za pořádný balík. Proč by verze pro Bonda Coneryho změnila historii?

Toyota 2000GT je na sběratelském trhu opravdová rarita. Když se tedy na aukční platformě RM Sotheby's v USA objevil exemplář z roku 1967, vyvolal obrovský zájem. Tím spíš, že auto patřilo legendárnímu americkému závodnímu jezdci Otto Lintonovi (1917–2018).



Licitace byla mimořádně úspěšná. Cena vozu nakonec předstihla veškerá očekávání a skončila na částce 912 500 dolarů. Auto v odstínu Solar Red opustilo bránu továrny v roce 1967 a může se pochlubit číslem karosérie MF10-10100, což znamená, že se jednalo o stý automobil z celkových 351 vyrobených během krátkého, tříletého období produkce modelu. Ba co víc, jedná se o jeden z pouhých 62 vozů s volantem vlevo, určených na významný exportní trh Spojených států amerických.

Toyota 2000 GT | foto: Toyota ČR



Oblíbený automobil závodního jezdce

V polovině šedesátých let Otto Linton koupil autosalon Toyoty v Pensylvánii, aby mohl snadněji objednat nový model 2000GT, který patřil k nejoblíbenějším sportovním vozům tohoto slavného jezdce vůbec. Linton vlastnil auto více než 30 let a pak je přenechal jinému dealerovi Toyoty, Richi Jacobsenovi, který o vůz 2000GT rozšířil svoji soukromou sbírku.



O šest let později si automobil koupila firma Maine Line Exotics, jež se od 1976 na tento model specializuje a restaurovala nejméně 53 ze všech 62 automobilů původně dodaných do Spojených států. Byl mezi nimi i Lintonův exemplář. Po renovaci firma Maine Line Exotics auto v roce 2007 předvedla na Rolex Monterey Motorsports Reunion, akci, která se každoročně koná na dráze WeatherTech Raceway Laguna Seca. Automobil se stal součástí výstavy oslavující 50 let Toyoty v motorsportu.



Krátce nato si model 2000GT koupil sběratel klasických aut, Brown Maloney, který jej ovšem neodstavil do garáže, nýbrž ho používal v souladu s jeho původní funkcí – jako sportovní vůz. Roku 2010 se Maloney zúčastnil se svým novým autem závodu Copperstate 1000. Nakonec se Toyota dostala do RM Sotheby’s Elkhart Collection, kde byla vystavena na aukci za orientační cenu 700 000 – 850 000 dolarů.



První japonský superautomobil

2000GT je auto se silnými sportovními kořeny. Po úspěchu první a druhé řady Grand Prix Japonska v letech 1963 a 1964 si Japonci motorsport oblíbili a nadšení pro všechny formy motoristických sportů stále rostlo. Jezdci se začali obracet na producenty s poptávkou po sportovních silničních automobilech.



V reakci na změnu vkusu zákazníků zahájila Toyota práci na modelu GT, ve kterém představila svoje nejlepší technologie a výrobní know-how získané za posledních 30 let. Když se značka pustila do stavby prvního japonského superauta, dala si za cíl zkonstruovat praktické, sportovní kupé, které by poskytovalo komfort při každodenním používání a současně by po drobných úpravách mohlo sklízet úspěchy na závodní dráze.

Toyota 2000 GT | foto: Toyota ČR



O tom, že byla zvolená strategie dobrá, se Toyota přesvědčila během rychlostních testů Yatabe High Speed v roce 1966. Žlutozelené 2000GT upravené firmou Tosco (nyní TRD) dosahovalo během 72hodinové jízdy průměrné rychlosti 128,76 mil za hodinu, a to i přesto, že automobil na dráze překvapila tropická bouře.



Sportovní Toyota překonala tři světové rekordy a vytvořila 13 nových mezinárodních rekordů v rychlosti a odolnosti, především ale nade vši pochybnost prokázala účinnost a spolehlivost vyspělých technologií použitých v tomto voze.

Toyota 2000 GT a James Bond | foto: Toyota





Mezinárodní slávy se pak 2000GT dočkalo poté, co si zahrálo roli automobilu Jamese Bonda ve filmu „Žiješ jenom dvakrát“. Speciálně pro Seana Conneryho Toyota postavila dvě auta s otevřenou karosérií, vysoký a dobře stavěný herec měl totiž problém vejít se pod aerodynamickou střechu kupé. 2000GT se na trhu v cabrio verzi nikdy neobjevilo, takže ona dvě auta vyrobená pro potřeby filmařů zůstala jediná svého druhu.