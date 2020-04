Test: Suzuki Jimny 1,5 VVT AllGrip, pan Úžasňák

Exteriér

Nové Suzuki Jimny si s ničím jiným, jezdícím po silnici, rozhodně nespletete. Snad až na jednu výjimku. Kamarád mi říkal "čím si to přijel, ty máš v testu nové Géčko? Ale není to na Mercedes nějaké malé?" Musím podotknout, že už byl večer a venku šero. Ovšem tato věta asi nejvíce vystihuje vzhled malého off-roadu. Vypadá jako zmenšený Mercedes-Benz třídy G. Oba to jsou hranatá terénní vozidla s téměř kolmým čelním oknem.

Ale Suzuki Jimny je opravdu malý. Nejen proti "Géčku", ale v podstatě oproti všemu. Třeba posledně testovaný Hyundai i10 je o 190 mm delší než tento hranatý teréňák. Jeho velikost asi nejvíce vynikne ve srovnání s obytným vozem, kterým jsem v době testování Jimnyho také jezdil. Je až k nevíře, že na obě vozidla stačí stejné řidičské oprávnění.

suzuki jimny | foto: Petr Boháč



Interiér

Uvnitř je Jimny stejně velký jako zvenčí, což znamená malý. Na předních sedadlech to s místem ještě celkem ujde. Podélně i nad hlavou je místa dostatek, ovšem na šířku místa moc není. Nejednou se mi stalo, že jsem při točení volantem praštil loktem do dveří. Být příznivější počasí, jezdil bych s otevřeným oknem a loktem vystrčeným ven. Zadní sedadla jsou vyloženě nouzová. Suzuki udává, že je vůz pro 4 pasažéry, osobně bych označení překvalifikoval na 2+2. Jestli je na zadních sedadlech místa málo, pak prostor pro zavazadla se dá stěží nazvat prostorem. Udávaný základní objem je 85 litrů. Při jízdě v plném obsazení se za zadní sedadla nevejde ani sportovní taška. Po sklopení zadních sedadel se objem zvětší na 377 litrů, při nakládce až po strop se do Jimnyho vejde 830 litrů nákladu.

Když pominu skromný vnitřní prostor, je interiér Jimnyho přesně takový, jaký by měl být. Jednoduchý a strohý. Použité plasty jsou tvrdší než je dnes u konkurence běžné, ale budou se dobře udržovat v čistotě. Také slícování a zpracování interiéru je na vysoké úrovni. I při jízdě v náročném terénu nikde nic nevrže a neskřípe.

suzuki jimny | foto: Petr Boháč

Pohonná jednotka

Japonci u svého malého off-roadu vsadili na atmosférické plnění. Jimny je poháněn zážehovým řadovým čtyřválcem o objemu 1462 ccm. Ten dosahuje výkonu 75 kW (102 koní) v 6000 ot./min. a točivý moment má hodnotu 130 N.m. při 4000 ot./min. Výkon motoru putuje na zadní nápravu prostřednictvím 5 stupňové manuální převodovky. Připojitelný pohon předních kol a redukce se řadí mechanicky pomocí menší páčky umístěné mezi sedadly. Za zmínku jistě stojí, že Jimny jako správný off-road využívá žebřinový rám (ten má o 50% vyšší torzní tuhost oproti předchůdci) a obě nápravy tuhé.

suzuki jimny - rám | foto: Suzuki



Jízda

Po převzetí Jimnyho jsem opět jako první věc zkusil spojit pomocí bluetooth telefon s infotinmentem. Nešlo to tak dobře, jako u vozů Hyundai, ale o poznání lépe než třeba u Peugeotu. Infotinment má v Suzuki jednoduchou, ale přehlednou grafiku a za celou dobu testu jsem k němu neměl žádné výhrady.

První kilometry jsem s malým teréňákem strávil ve městě. Chvíli mi trvalo, než jsem se s vozem dobře sladil. Do drtivé většiny moderních vozů sednu a po pár metrech jízdy se v nich cítím jako doma. Zde to tak rychle nešlo, první kilometry jsem se neustále bouchal levým loktem o dveře. Z podvozku jsem neměl úplně nejlepší dojem, jelikož bylo zřetelně cítit, jak zadní náprava pracuje a vůz se neustále musí kočírovat, aby jel rovně. Ovšem když jsem si na podvozek začal zvykat, zjistil jsem, že i když pocit z podvozku není úplně nejlepší, tak Jimny drží na silnici daleko lépe než jak jsem to cítil. Poté se s vozem dalo jezdit celkem svižně. Navíc ve městě je úžasné, že se vejde opravdu všude. Každá sebemenší skulinka je pro Jimnyho dostatečně velká. Navíc díky hranaté karoserii máte dokonalý přehled o tom, kde Jimny začíná a kde končí. Jako městské auto je Jimny naprostou jedničkou.

Mimo město je to malinko horší, v rychlostech okolo 90 km/h na rozbitých okresních komunikacích jsem se s volantem docela nakroutil. Krátký rozvor a tuhá náprava s listovými pery rozhodně není zárukou dobré podélné stability. Naštěstí ve volantu je poměrně cit , a až na to, že se trošku více nadřete, jízda není nijak nebezpečná. Naopak, ve sterilních autech, které si i hlídají, aby jeli uprostřed jízdního pruhu, ztrácí řidič koncentraci. Suzuki Jimny se musí opravdu řídit a jízda s ním mě bavila.

Dálnice není úplně teritorium, kde by se Jimny cítil nejlépe. Maximální udávaná rychlost je pouhých 145 km/h. Osobně mám otestováno, že Jimny dokáže jet až 170 km/h, ale to už se s řízením spíše perete, než že byste vůz bezpečně řídili. Také aerodynamický hluk obtěžuje už ve 130 km/h. Já po dálnici jezdil , a všem to i doporučuji , rychlostí okolo 120 km/h.

Kde se Suzuki Jimny cítí jako ryba ve vodě, je terén. Téměř žádné převisy, společně s krátkým rozvorem a slušnou světlou výškou to znamená, že malý čiperný off-road dokáže zvládnout víc než například velké off-roady a právní? pick-upy. Terén jsem testoval na tankodromu v Milovicích a parťáka mi dělal kamarád s Touaregem. Jimny byl v terénu úplně jinde než kamarádův VW a když mě už přestalo na něj neustále někde čekat, začal jsem nahánět BVPčka. Ta už byla pro Jimnyho těžším soupeřem, ale i je jsem po pár minutách jízdy v těžkém terénu dokázal předjet. Jimny je nejlepší off-road, jaký jsem kdy měl tu čest řídit. Jediným limitem byly jeho silniční pneumatiky s průměrným vzorkem. Na terénních pneumatikách by byl nezastavitelný.

suzuki jimny | foto: Petr Boháč

Spotřeba

Suzuki Jimny je naprosto dokonalý městský automobil. Všude se vejde, je z něj dobrý výhled a nemusíte se bát ani vyšších obrubníků. Také průměrná spotřeba 7,6 L/100 km není na městský provoz vůbec špatná.

Mimo město jde spotřeba ještě níž. Při běžném ježdění po okresních silnicích šla spotřeba lehce pod 6 L/100 km, konkrétně jsem po okreskách jezdil v průměru za 5,9 L/100 km. Nutno podotknout, že Jimny rozhodně nenabádá k ostré jízdě, a tak jsem jezdil spíše uvolněnějším tempem.

Na dálniční spotřebě je znát aerodynamika padající cihly. Při rychlost 130 km/h se po dálnici dá jezdit v průměru za 8,5 L/100 km. Při rychlostech okolo 120 km/h , kdy je jízda díky nižší úrovni hluku komfortnější, se spotřeba srazí lehce pod 8 L/100 km.

Při ježdění v terénu velice záleží na obtížnosti zvolené trasy. Po nezpevněných lesních a polních cestách se dá jezdit mezi 9-10 L/100 km. Při jízdě v hlubokém blátě nebo po tankodromu musíte počítat s 20ti litrovou spotřebou.

Když nepočítám terénní test, byla průměrná spotřeba během týdenního testu 6,9 L/100 km. To je nejblíž k oficiálním tabulkovým hodnotám, co jsem kdy viděl. Jejich hodnota 6,8 L/100 km je o pouhých 0,1 L/100 km.

Cena

Ceník pro Suzuki Jimny je nejjednodušší, jaký jsem kdy viděl. Na výběr jsou v podstatě jen 3 varianty, a to vůz vybavený 5ti stupňovou manuální převodovkou ve 2 úrovních výbavy nebo vůz se 4 stupňovou automatickou převodovkou ve vyšším vybaveném stupni. Základní "manuál" má výbavu PREMIUM a startuje na částce 422 900 Kč. Za vyšší výbavu nazvanou ELEGANCE si japonský výrobce účtuje částku 468 900 Kč a dalších 31 000 Kč se proplácí za automatickou převodovku.

Závěr

Na Suzuki Jimny jsem se moc těšil, ale zároveň jsem měl obavy, zda má velká očekávání dokáže naplnit. Po pár minutách jízdy jsem byl hodně rozpolcený z toho, jak je vůz nestabilní, stísněný , ale i přesto se mi stále líbil. Postupně jsem se do malého Japonce zamiloval a po týdnu jsem musel zamáčknout slzu, když jsem ho vracel zpět prodejci. Za mě je to nejlepší auto, jakým jsem kdy jel. Do rodiny je naprosto nepoužitelné, ale s automatem třeba jako městské vozítko nebo s manuálem jako víkendovou hračku , můžu Suzuki s čistým svědomím doporučit.

Jak jste již ale možná slyšeli nebo četli, Jimny to nemá v Evropě vůbec jednoduché, a tak se kvůli vysokým emisím CO2 přestane prodávat. Je zvláštní, že vůz s reálnou spotřebou pod 7 litrů je nepřítelem pand a deštných pralesů, ale monstra jako Bentley Bentayga nebo Mercedes-Benz G63 AMG, s reálnou spotřebou jako 2 až 3 Suzuki dohromady, jsou v pořádku, jelikož se poplatky za nadlimitní CO2 ztratí v pořizovací ceně. Tady nejde o ekologii, ale jako vždy o peníze. Jako útěchu nám může být připravované dvoumístné užitkové provedení. To bude skvělý vůz pro lesníky a myslivce. Já bych si ho dokázal též představit jako skvělého parťáka pro rozvoz jídel po městě.