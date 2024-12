TEST: Toyota Yaris Cross AWD – vrčící kamzík s pohonem 4x4 po modernizaci

Úvod a ceny

Yaris Cross sice sdílí platformu a část názvu s klasickým Yarisem, ale tím podobnost končí. Tento model je k dispozici ve dvou různě silných hybridních variantách (115 a 130 koní) a nechybí ani možnost volby pohonu všech kol, kterou tu dnes máme. Co se výbav týče, tak je zde na výběr ze šesti stupňů. Základní Active se základním hybridním ústrojím o výkonu 115 koní přijde na 619 tisíc.

Toyota Yaris Cross | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

My však v recenzi máme nejvyšší výbavový stupeň Premiere Edition, která stojí s pohonem předních kol a bez příplatků sebevědomých 831 tisíc. My zde máme navíc čtyřkolku a VIP paket, takže se cena vyšplhala až na tučných 931 tisíc.

Exteriér

Design vozu je atraktivní a výrazně odlišný od obyčejného Yarisu. Přední světlomety, maska a nárazník nabízí zajímavé tvary evokující písmeno X. Spodní část zdobí kulaté mlhovky a svislé denní svícení kombinované s blinkry. Robustní blatníky dávají vozu svalnatý vzhled. Zadní část zaujme propojenými LED světly a krátkými převisy, které oceníte v terénu. Hrana zavazadelníku je poměrně vysoko a svislé odrazky perfektně ladí k přednímu svislému dennímu svícení.

Rozměry: 4180/1765/1560/2560 mm (délka, šířka, výška, rozvor)

Hmotnost: 1305 kg

Interiér

Vnitřek vozu je na první pohled líbivý, ale jakmile si sáhnete na materiály kolem vás, zjistíte, že jsou tvrdé a celkově tak kazí dojem auta, které stojí přes 900 tisíc. Levý loket jsem měl po chvíli otlačený díky tvrdé dveřní výplni a totéž platí i o pravém koleni, které je v optimálním nastavení sedačky v kontaktu se středovým tunelem.

Proto jsem si sedadlo posunul více dozadu, ale pak byl zase daleko volant. Pozici za volantem by tedy pomohl volant posuvný ve větším rozsahu. Sedadla jsou kožená, takže vypadají hezky, ale mohly by mít o něco delší sedák. Jinak jsou vcelku pohodlná a není s nimi problém ani při delších trasách.

Nový infotainment je velkým krokem kupředu. Nejenom, že je zde bezdrátové zrcadlení telefonu do obrazovky (Car Play), ale zlepšila se i rychlost a rozlišení. Líbí se mi i klasické kolečko hlasitosti, které je zde nové. Celkově se tak Yaris ovládá slušně a skvělé je, že je zde jak klasický, tak adaptivní tempomat – můžete si tedy vybrat ten, který je vám milejší.

Slabým místem je vypínání asistentů, mluvím především o pípání při překročení povolené rychlosti. Systém čtení značek RSA dává vozidlu často chybné informace, takže auto pípá a to ikdyž jedete dle předpisů. Druhým „pomocníkem“, který nemohu vystát je hlídání v pruzích. Tyto dva systémy při každém startu musím vypnout, vše se dělá skrze palubní počítač a je to na 17 kliknutí, příjemné...

Prostornost je ve srovnání s konkurenty bohužel podprůměrná – například Ford Puma nabídne podstatně větší kufr a takový Kamiq má výrazně prostornější kabinu.

Vpředu je to ještě celkem dobré, ale vzadu mi rezerva před koleny téměř nezbývá (měřím 185 cm) a díky panoramatické střeše při zcela narovnaném posedu drhnu o střechu hlavou.

Zavazadlový prostor je v obyčejném provedení s pohonem přední nápravy 397 litrů, ale v případě naší čtyřkolky zde máme jen 320 litrů. To sice není moc, ale jako druhé auto do rodiny, pro pár či jednotlivce to bohatě postačí. V době testu jsme vyrazili ve dvou na lyže, sice jiným autem, ale k tomu nás dovezl po městě právě tento Yaris. S jednou sklopenou sedačkou se tam akorát vešly lyže a do kufru pak veškerá potřebná výbava (tři tašky s oblečením, dvě helmy, dvoje lyžáky a basa piv).

Jízda

Podvozek je proti konkurentům tužší a působí robustnějším dojmem. To má výhodu mimo silnici, kde tlumí velké nerovnosti obstojně i ve vyšší rychlosti, ale ve městě může působit trochu uskákaně. Při svižnějším přejezdu příčných nerovností či zpomalovacích pásů to není nejpohodlnější. Větší výmoly doprovází i nepříjemné bouchnutí, nicméně pochvalu Yaris získává za víceprvkovou zadní nápravu, která v kombinaci s tvrdšími tlumiči poskytne překvapivě hezké chování na zakroucených okreskách. Nejslabším místem je ale stále odhlučnění, byť je to v rámci faceliftu nepatrně lepší. Jakmile sešlápnu více plyn, ozve se monotónní vrčení, nicméně vůz stále nijak výrazně nezrychluje. Při klidné jízdě je to podstatně lepší, ale pouze do nějakých 100 km/h, poté už se ve voze znatelný aerodynamický hluk.

Situace se však zlepší jakmile vyjedete na polní či lesní cestu, kde není problém jet rychlostmi kolem 50 km/h a veliké výmoly podvozek hezky filtruje, přičemž žádný velký hluk se také nekoná. Vzdáleně mi to připomíná třeba Subaru Crosstrek, jehož schopnosti jsou výrazně dále, ale na rozdíl od takového Kamiqu zde nemáte pocit, že se v těchto podmínkách po pár tisícovkách kilometrů rozsype.

Přední nápravu pohání spalovací motor, zadní nápravu elektromotor, který sice není nejsilnější, ale na lehký terén to postačí a překvapivě ochotně zvládá i lehké křížení náprav. Stačilo navolit režim Trail, chvíli stát na plynu, nechat kola chvíli se snažit a vůz se začal dávat do pohybu.

Motor

Pod kapotou je atmosférický tříválec o objemu o objemu 1,5 litru. Nabídne skromný výkon 68 kW a kroutící moment činí 120 Nm. Jeho chod je hrubý, což u tříválců nebývá nic nezvyklého. Jedná se o hybrid, takže zde máme ještě elektromotor o výkonu 62 kW a baterii. Celkový systémový výkon činí 96 kW (130 koní). Dynamika je stále spíše podprůměrná, akcelerace na 100 km/h zabere 11,3 vteřin (o 0,5 sekund méně, než verze před faceliftem) a maximální rychlost činí 170 km/h. Převodovka je zde tradičně bezestupňová – e-CVT. Výhodou hybridního ústrojí je, že zvládá městské a příměstské jízdy s velice hezkou spotřebou. Při troše snahy jsme se dostali na tyto hodnoty:

Město: 3,8 – 4,8 l

Kombinovaná: 5 l

Dálničních 130 km/h: 6,7 l

Okresky: 3,7 – 4,3 l

Závěr

Sháníte spolehlivé malé auto s líbivým designem na kratší vzdálenosti a příležitostné cesty v lehčím terénu? Hybridní Yaris Cross s pohonem všech kol by mohl být zajímavou volbou, tedy v případě, že na něj máte. Není totiž z laciného kraje, obzvláště pak v námi testované nejvyšší výbavě. Pohon všech kol je vlastně největším trumfem a hlavním důvodem, proč byste si Yaris Cross měli pořídit. Jeho přímá konkurence sice pohon všech kol nemá, ale nabídne více prostoru uvnitř, snazší ovládání, lepší jízdní vlastnosti, kvalitnější interiér, lepší dynamiku a to vše za nižší cenu. Modernizovaný Yaris Cross AWD je sice proti předchozí verzi o něco dospělejší, ale za to si za něj připlatíte + vás při každém startu naštve složité vypínání otravného pípání při překročení maximální povolené rychlosti a proto si dostává stejné hodnocení, jako před 2 roky – 6,5/10 bodů.

Plusy

Pohon 4x4

Nízká spotřeba

Stylový design

Robustní podvozek

Infotainment

Bohatá výbava

Pohodlná sedadla

Víceprvková zadní náprava

Minusy

Odhlučnění

Nekvalitní materiály uvntiř

Vysoká cena

Složité vypínání asistentů

Málo místa uvnitř

Podprůměrná dynamika