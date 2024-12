FINÁLE DLOUHODOBÉHO TESTU: Citroen C5 X Plug-in Hybrid – měli byste si ho koupit?

Naposledy si stručně představíme, co tu máme – jedná se o Citroen C5 X ve výbavě MAX s plug-in hybridním pohonem. Jeho základem je benzínový čtyřválec 1,6 litru, který má výkon 180 koní. S ním spolupracuje elektromotor o výkonu 110 koní. Celkový systémový výkon činí 225 koní. Baterie pro pohon elektromotoru má kapacitu 13,2 kWh a čistě na elektřinu zvládne ujet 40 – 50 km. Nabíjecí výkon činí 7,4 kW, takže doba nabití baterie zabere cca hodinu a půl.

Kapitoly dlouhodobého testu



Co se nám líbilo?

Že se s nadsázkou jedná o „Rolls Royce pro chudé“ – jízdní komfort je opravdu fantastický. Další výhodou je mimořádně povedený 360° kamerový systém, který usnadní parkování. Líbila se nám také prostornost, spotřeba, dynamika, infotainment, vzhled a parkování zdarma na placených zónách.

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Co by se mohlo zlepšit?

Uvítali bychom přítomnost individuálního jízdního režimu, kde by bylo možné nastavit tuhost řízení či odezvu na plynový pedál. Dále by byla fajn přítomnost větší nádrže na benzín - 40 litrů je na delších cestách lehce omezující. Dalším bodem, který by zákazníci jistě ocenili, je zařazení dieselu či pohonu 4x4.

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Dává smysl plug-in hybrid, který nebudu dobíjet?

Kupodivu dává. Pokud totiž C5 X chcete, tak máte prakticky na výběr jen dvě motorizace. Tou první je slabší benzínový tříválec (nově v nabídce i mild-hybrid) s ne příliš povedeným automatem a standardním podvozkem.

Druhou možností je námi testovaný silnější plug-in hybrid 225 (v nabídce je ještě slabší verze 180), který má benzínový čtyřválec, komfortnější podvozek, propracovanější automatickou převodovku, podstatně lepší dynamiku, sympatickou kultivovanost a nižší spotřebu.

Z toho plyne, že ikdyž nestojíte o to, jezdit po městě jen na elektřinu a často vůz nabíjet, tak je podstatně povedenějším autem právě plug-in hybrid. Ve vybitém stavu funguje jako klasický hybrid – umí jezdit jen na elektřinu, rekuperuje a baterii udržuje stále mírně nabitou, takže spalovacímu motoru stále lehce pomáhá elektromotor a jízda je tak podstatně příjemnější.

Citroen C5X plug-in hybrid | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

My sami jsme vůz nabili jen párkrát, o to větší překvapení nastalo při pohledu na palubní počítač. Vůz jsme používali od července do konce listopadu. Převážně jsme se pohybovali po městě a okolí, ale absolvovali jsme i několik delších dálničních cest. Jezdíme spíše klidně, předvídavě, ale nejsme brzdou provozu a světe div se – spotřeba od začátku testu činí krásných 6,5 litrů na 100km. Je ovšem znát, že aktuálně přicházející zima spotřebě příliš nesvědčí a je o něco vyšší, což by odpovídalo našemu klasickému týdennímu testu stejného kusu z letošního ledna, kdy se spotřeba s vybitou baterií pohybovala kombinované spíše kolem sedmi litrů.

Kdo by si měl C5 X koupit?

Někdo, kdo má rozpočet kolem 1,2 – 1,3 milionu, chce unikátní a prostorné auto s mimořádně komfortním podvozkem, snadným ovládáním, kvalitními materiály a nízkou spotřebou. Někdo, kdo si vychutná klidnou jízdu s kvalitním ozvučením a výborným odizolováním dvojitými okny od okolního světa. Třešničkou na dortu je pak zvýšený podvozek, který usnadní parkování a hravě zvládne i nějakou polní či lesní cestu.

Co říct na závěr? Snad jen to, že tohle loučení opravdu nebude snadné a bude nám chybět. Citroen C5 X si díky své výjimečnosti a schopnostem zaslouží výborných 9/10 bodů.