Pozapomenuté sportovní vozy díl 6., Peugeot 907 uměl až 360 km/h

Na pařížském autosalonu byl v roce 2004 představen koncepční vůz Peugeot 907. Jednalo se o super sportovní dvoumístné dvoudveřové kupé. Zajímavě tvarovaný vůz měřil na délku 4,37 m, na šířku 1,88 m, byl pouze 1,21 m vysoký a jeho rozvor činil rovných 2,5 m. Část přední kapoty byla z plexiskla, to proto aby bylo vidět, co se pod ní ukrývalo.

907 | foto: Car and Driver

Pod ní byl totiž umístěn motor V12 o objemu 6,0 litru. Ten vznikl spojením dvou motorů 3.0 V6 pocházejích z Peugeotu 607. Pro co nejlepší rozložení hmotnosti byl motor umístěn až za přední nápravu. Podobně to měl i případný rival v podobě vozu Mercedes-Benz SLR McLaren. Stejně jako on měl i Peugeot výfuky za předními koly a ne v zádi vozu, jako je to běžné. Výkon dvou šestiválců spojených do jednoho velkého motoru byl 500 koní. Mnohačetné stádo koní putovalo k zadní nápravě s koly o rozměru 18’’ a pneumatiky Michelin 275/40, přes šestistupňovou sekvenční převodovku umístěnou vzadu.

Díky monokoku z uhlíkových vláken se podařilo udržet váhu vozu na skvělých 1400 kg (o 368 Kg méně, než SLR). Kombinace nízké váhy a 500 koní výkonu umožňovalo koncepčnímu vozu akcelerovat z 0 na 100 km/h za 3,7 s a uhánět teoreticky až 222 MPH (téměř 360 km/h).

907 | foto: Peugeot ČR

Koncept se nikdy nedostal do výroby a zůstalo pouze u jednoho jediného exempláře. A proč tomu tak bylo? Jednoduše z důvodu, že nikdo ve vedení francouzské automobilky nevěřil, že by si někdo koupil Peugeot za cenu Ferrari a nebo výše zmíněného Mercedesa SLR.