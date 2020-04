Šokující zpráva! Automobilka Škoda Auto mění majitele!

Dnes ráno vyšlo najevo, o čem jednali Karel Havlíček (ANO), ministr dopravy, který je zároveň ministr průmyslu a obchodu, předseda vlády Andrej Babiš (ANO) a vedoucí představitel koncernu VW Herbert Diess. Dle dostupných informací se Vláda ČR rozhodla dokoupit zpět tuzemsku automobilku Škoda Auto.

Změna názvu

Na návrh premiéra Andreje Babiše, který vyjádřil obavu, že by se stát o tak velký podnik, jakým Škoda Auto bezesporu je, nedokázal postarat, bude 100% akcií přepsáno přes jeho svěřenecké fondy na firmu Agrofert. Což se jeví jako vynikající nápad, jelikož tato společnost dosahuje výborných komerčních výsledků. S vstupem do této společnosti vyvstává také nutnost změny názvu automobilky. Jako nejjednodušší řešení by bylo použít název Agrofert Auto, což ale pak Babiš zamítl s tvrzením, že to je názvem vhodný spíše pro výrobce traktorů. Po dlouhých debatách padlo rozhodnutí pro nový název Autofert.

Škoda 105/120 se ve Velké Británii prodávala pod označením Estelle | foto: wheelsage.org

Nové, ale léty osvědčené modely

S výrobou současných modelů se počítá do konce roku 2022 s tím, že v průběhu budou postupně nahrazovány novými vozy z vlastního vývoje společnosti Autofert. Z důvodu co možná největší soběstačnosti na externích dodavatelích mají být nové vozy co možná nejjednodušší. Proto se počítá s obnovením produkce modelu Š-742, jenž je znám široké veřejnosti pod obchodním názvem Škoda 105, 120 a spol. Vozy samozřejmě projdou zásadní modernizací. Počítá se například i s posilovačem řízení nebo dokonce centrálním zamikáním. Velká péče bude věnována antikorozní ochraně.

Škoda | foto: Wikipedia

Jediný, ale zato unikátní motor

Všechny nové vozy automobilky Autofert budou vybaveny jediným motorem. Přesto budou vozy ve dvou úrovních výkonu. Za zadní nápravou chystaných vozů bude pracovat vznětový čtyřválec o objemu 1489 ccm. Vznětový čtyřválec bude mít dnes již nevídané atmosférické plnění a bude dosahovat výkonu 40 kW (54 koní), točivý moment má být 99 N.m. Výkon se jeví jako hodně malý, ale vůz má vážit okolo 950 kg. Na zřetel je také brán stav tuzemských silnic. Komu by to přeci jen bylo málo, může zvolit verzi 4x4 se dvěma motory. Jeden bude pohánět přední kola a ten druhý pak ta zadní. Celkový výkon tak bude 80 kW (108 koní) a 198 N.m. Jako standardní součást výbavy těchto silnějších vozů bude také střešní zahrádka. A to nejzajímavější o motorech na konec. Mají být zcela ekologické. Budou navrženy tak, aby jezdili čistě na řepkový olej bez nutnosti promíchávat naftu. Tím budou nejen velmi ekologické, ale navíc nás to zbaví závislosti na ruské ropě.

Obytný speciál pro milovníky kempingu

Kromě čtyřdvéřového sedanu a dvoudvéřového kupé s pracovním názvem Garde se počítá ještě s obytnou variantou. Ta bude poskytovat prostor pro dva cestující jak pro jízdu, tak i spánek. Postel bude umístěna nad motorem, což zaručuje tepelný komfort i v zimním období. Pro tento obytný automobil bude použito poetické a velmi oblíbené jméno Čapí hnízdo.

Jakou částku Česko zaplatí koncernu VW za automobilku Škoda, se nám zjistit nepodařilo. Ale zdroj uvádí, že se počítá s tím, že 63,5 % celkové částky zaplatí Evropská unie ve formě dotací na udržitelnou mobilitu. Dalších částku přislíbila švédská klimatická aktivistka Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, jako poděkování za přechod na alternativní ekologický zdroj paliva, které hodlá automobilka Autofert využívat.

Pokud jste tento článek dočetli až sem a zdá se Vám, že je něco takového je v dnešní době velmi nepravděpodobné, pak se Váš úsudek nemýlí. Stačí se podívat do kalendáře a hned Vám dojde, že se jedná pouze o aprílový žert. Přejeme naším čtenářům v současné nelehké době hlavně neztrácet smysl pro humor.