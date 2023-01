Skvělá zpráva, silná koruna zlevnila lidem ojetiny o desítky tisíc

Přestože ČNB v listopadu neintervenovala na podporu koruny, zůstává tuzemská měna silná. Zatímco v listopadu se euro obchodovalo za 24,535 Kč, v lednu již oslabilo pod magickou hranici 24 Kč na 23,990 Kč. Loňského maxima dosáhlo euro na začátku března, kdy byl jeho kurz na úrovni 25,865 Kč.

ceny aut | foto: Carvago

„Vývoj kurzu je dobrou zprávou pro všechny, kteří se právě nyní chystají k pořízení automobilu ze zahraničí,“ říká Jakub Šulta, CEO evropského tržiště s ojetými vozy Carvago.com. „Škoda Kodiaq s první registrací v roce 2018, pohonem 4x4, motorem 2.0 TDI 140 kW, automatickou převodovkou a nájezdem kolem 100 000 km se na německém trhu v březnu loňského roku prodávala v průměru za 858 tisíc korun. Tu samou nyní zákazník koupí klidně o 100 tisíc Kč levněji díky sílící koruně a postupnému návratu dříve běžného jevu, že o rok starší konkrétní model se stává dostupnější.“

ceny aut | foto: Carvago

Jakub Šulta doporučuje pořízení automobilu příliš neodkládat. Situaci podle něj nyní nahrává i to, že na německém trhu se snížila poptávka po zánovních ojetinách a jejich ceny tak v čase klesají. „V posledních letech suplovaly ojetiny do tří let stáří nedostatek na trhu nových aut. Automobilky ale problémy ve výrobě postupně řeší a přetlak v poptávce zánovních ojetin výrazně klesá a s ní i cena těchto vozů,“ upozorňuje.

„Kombinace výhodného kurzu a poklesu cen poskytuje jedinečnou šanci pořídit ojetý vůz ze zahraničí za podmínek, které mohou být později v roce 2023 už nedosažitelné,“ dodává.

ojetá auta | foto: Carvago

Z trhu rychle mizí zejména kvalitní ojetiny. „Situace není taková, že by na trhu nebyla ojetá auta, na první pohled to pro laika zřejmé není. Ve chvíli samotného nákupu ale spotřebitel velice rychle zjistí, že pokud hledá ojetinu v bezvadném stavu, výběr je zásadně užší,“ uvedl Jan Skála, ředitel nákupu a logistiky internetového tržiště Carvago. „Ještě na začátku roku 2022 jsme denně analyzovali téměř sedm milionů inzerátů z celé Evropy, dnes je to mezi pěti až šesti. Přísun zánovních vozů je omezen realitou v automobilovém průmyslu a v průběhu roku 2023 neočekáváme výraznější obrat k lepšímu,“ dodává.

Carvago proto zájemcům o vůz z druhé ruky radí maximální obezřetnost. „Doporučujeme nakupovat pouze vozy s fyzickou prověrkou, jako je náš CarAudit,“ radí Skála. „V rámci kontroly CarAudit prověří zkušený mechanik více než 270 bodů a vypracuje podrobnou zprávu s výčtem všech zjištěných nedostatků. Zákazník tak získá perfektní představu o skutečném stavu vyhlédnutého auta a může se informovaně rozhodnout, zda o nákup uskuteční.“

O společnosti Carvago.com

Carvago.com je největší evropská online služba pro nákup a prodej ojetých vozů. Zákazníkům ze sedmi evropských zemí nabízí výběr z více než 800 tisíc prověřených vozů. Svým zákazníkům poskytuje komplexní služby od výkupu jejich stávajícího vozu v online aukci přes kontrolu a dovoz auta, zajištění pojištění a financování až po vyřízení registrace a přistavení vozu k zákazníkovi domů.