Navzdory pandemii a nedostatku čipů byla ŠKODA AUTO v roce 2021 v zisku

Tržby ŠKODA AUTO Group činily 17,7 miliard eur (2020: 17,1 miliard eur; +3,9 %). Ve srovnání s rokem 2020 se podařilo výrazně zvýšit provozní výsledek na 1,08 miliard eur (2020: 756 milionů eur; +43,2 %). Rentabilita tržeb se zlepšila a s hodnotou 6,1 % je podstatně vyšší než v předchozím roce. Společnost v dalším průběhu roku počítá s velkými nejistotami vyvolanými válkou na Ukrajině a s ní spojeným nedostatkem dílů. ŠKODA AUTO bude i z tohoto důvodu důsledně pokračovat ve svém programu zaměřeném na zvyšování efektivity.

Navzdory pandemii koronaviru a nedostatku polovodičů dosáhla ŠKODA AUTO Group v roce 2021 provozního výsledku převyšujícího jednu miliardu eur (1,08 miliard eur). Významná část tohoto výsledku vychází zejména ze silného prvního pololetí. Tržby v uplynulém hospodářském roce dosáhly 17,7 miliard eur (+3,9 %), rentabilita tržeb 6,1 % je podstatně vyšší než v roce 2020. Společnost zvýšila svůj čistý peněžní tok o 160 % na 554 milionů eur. Po silném prvním pololetí způsobil zejména nedostatek čipů v dalším průběhu roku omezení ve výrobě. Díky cílenému řízení prodeje, optimalizaci produktového mixu a prodeji vozů s vyšší výbavou vzrostly tržby za rok 2021 nad úroveň předešlého roku, a to navzdory nižšímu počtu dodaných vozů zákazníkům. Stabilizaci provozního výsledku ve čtvrtém kvartálu navíc zajistilo striktní řízení nákladů.

Škoda Fabia Style 1,0 TSI 81kW | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Předseda představenstva ŠKODA AUTO Thomas Schäfer zdůrazňuje: „ŠKODA AUTO v uplynulém fiskálním roce prokázala vysokou míru odolnosti a flexibility. Naše společnost je stabilní, což dokazují i nejdůležitější finanční ukazatele, které se ve srovnání s rokem 2020 vyvíjely pozitivně. Díky skvělému týmovému výkonu všech 45 000 škodováků se nám podařilo dodat zákazníkům po celém světě 878 200 vozů. Zejména téměř 45 000 dodaných vozů ENYAQ iV s plně elektrickým pohonem výrazně předčilo naše očekávání. Tento silný moment využijeme a prostřednictvím nových modelů, jakými jsou například emotivní ENYAQ COUPÉ iV, modernizovaný KAROQ nebo sportovní FABIA MONTE CARLO, ještě přidáme. Kvůli válce na Ukrajině se však potýkáme s velkými nejistotami. Její dopady na naši obchodní činnost průběžně analyzujeme.“

Christian Schenk, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast Financí a IT, doplňuje: „Fiskální rok 2021 byl extrémně náročný. V této situaci jsme postupovali opatrně a v souladu s naší filozofií „Simply Clever“. Díky společnému výkonu všech zaměstnanců se nám podařilo náš provozní výsledek ve srovnání s rokem 2020 zvýšit na částku převyšující 1 miliardu eur.

Také tržby se vyvíjely velmi pozitivně, a to navzdory nižšímu odbytu v důsledku omezení výroby. I přesto se nám optimalizací prodejního mixu podařilo zvýšit tržby na 17,7 miliard eur, a to i přes dočasná zastavení výroby z důvodu částečné nedostupnosti komponentů v druhé polovině uplynulého roku. Ziskovost jsme zvýšili díky důslednému řízení nákladů a efektivity. V roce 2022 se soustředíme zejména na pokračování našeho úspěšného krizového řízení a na zvyšování efektivity, abychom co nejvíce zmírnili dopady současné složité situace na naše podnikání.“

Karsten Schnake, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast Nákupu, vysvětluje: „Vypjatá situace spojená s dodávkami polovodičů zpomalila v uplynulém roce náš růstový kurs. Díky rychlému rozhodnutí vyrábět nedokončené vozy, které byly kompletovány později, se nám podařilo náš výsledek stabilizovat. Děkuji členům Task Force týmu zaměřeného na polovodiče za jejich neuvěřitelné nasazení. Nyní se můžeme dívat na budoucnost s opatrným optimismem a od druhého pololetí předpokládáme výrazné zlepšení dodávek polovodičů.“

Škoda Kodiaq RS | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Důsledný management nákladů a každoroční investice ve výši dvou miliard eur

Česká automobilka bude letos důsledně pokračovat ve svém programu NEXT LEVEL EFFICIENCY zaměřeném na další zvyšování efektivity. Společnost bude zároveň v příštích letech investovat každoročně dvě miliardy euro. Investice se soustředí na další elektrifikaci modelové palety i na dodržení stanovených emisních předpisů. Pro další průběh roku ŠKODA AUTO předpokládá, že se situace spojená s dodávkami polovodičů v druhém pololetí zlepší. Kvůli válce na Ukrajině česká automobilka zároveň očekává výrazné dopady na provozní činnost.