Víte kolik si bere stát za vaší plnou nádrž? Možná se budete divit

Nejprve se pojďme podívat, z čeho se vlastně skládá cena benzínu a nafty.

Tím prvním, co zásadně ovlivňuje cenu pohonných hmot na čerpacích stanicích je cena ropy. Dále tu máme marže na dopravu ropy do rafinérií a dopravu hotového paliva na benzínové stanice. Marže samotné rafinérie a marže čerpací stanice. No a pak už tu máme peníze, které jdou do našeho veřejného rozpočtu a na ty se teď lépe podíváme.

Jak většina z nás ví, za paliva se kromě DPH platí také spotřební daň. Což znamená, že motorista, který chce jezdit, musí platit daň z daně. A kolik to tedy je?

Při dnešních průměrných cenách benzínu 43,90 Kč jde státu 12,84 Kč na spotřební daní a dalších 7,61 Kč na DPH. Dohromady tedy 20,45 Kč za litr. Když budem brát, že průměrná nádrž osobního auta má objem 50 litrů, tak jen státu jde prostřednictvím těchto dvou daní celkem 1022,50 Kč, téměř 47% z celkové ceny nádrže.

U nafty s průměrnou cenou 44,90 Kč jde do státní kasy 9,95 Kč na spotřební daní a 7,79 Kč na DPH. Celkem tedy 17,74 Kč za každý natankovaný litr nafty. Při plné nádrži je to pak 887 Kč, takže asi 39,5% z celkové sumy. Lepší, než u benzínu, ale i tak je to hodně peněz.

státu za 1 litr za plnou 50 l nádrž

benzínu 20,45 Kč 1022,50 Kč

nafty 17,74 Kč 887,00 Kč