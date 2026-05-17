Test: Mercedes-Benz GLC 300d + srovnání s konkurenty aneb které středně velké prémiové SUV je nejlepší?

V loňském roce jsme si do testu vzali hned několik lehce ojetých SUV z prémiového segmentu. Začalo to s Audi Q5, BMW X3 a minulý týden jsme přidali do party Volvo XC60. Vyzkoušeli jsme i aktuální generaci Lexusu NX. Bylo tedy na čase sáhnout také po Mercedesu GLC a zjistit, kdo je skutečným králem této třídy.
Úvod a ceny
Do testu dorazilo luxusně vybavené GLC s přeplňovaným dieselovým čtyřválcem, který je naladěn na vysokých 198 kW. Už teď je tedy jasné, že dynamika bude jednou z nejsilnějších stránek tohoto vozu.
Testovaný kus z Mototechny stojí aktuálně 1,3 milionu korun, má najeto 43 tisíc kilometrů a pochází z roku 2024. Výbava je opravdu bohatá – AMG paket, panoramatická střecha, 360° kamera, 20 palcová kola, 4 zónová klimatizace, prémiové audio Burmester, LED světlomety, head-up displej, ventilované sedačky s pamětí, tažné zařízení a mnoho dalšího. Cena nového vozu s podobnou výbavou se pohybuje okolo 2,2 milionu korun.
Exteriér
Design je za mě osobně dokonalý a jde podle mého názoru o nejhezčí středně velké SUV v tomto segmentu. AMG paket dodává vozu správný šmrnc a skvěle funguje i kombinace bílého laku s tmavými koly a doplňky. Zde opravdu není co kritizovat – auto působí elegantně, moderně a zároveň sportovně. Za dobu testování jsem se nesetkal prakticky s nikým, komu by se GLC nelíbilo.
Rozměry: délka 4 716 mm, šířka 1 890 mm, výška 1 640 mm, rozvor 2 888 mm
Hmotnost: 1915 kg
Interiér
Sportovní sedadla jsou pohodlná a nabídnou i solidní boční vedení v oblasti boků, trochu opory dostanete i v oblasti ramen, byť bych si představoval ještě o chlup víc. Slabší boční vedení je to tradičně u stehen, ale to je taková klasika současných Mercedesů.
Pozice za volantem je dobrá až na mohutný středový tunel, který ubírá místo pro pravé koleno. Když si sedadlo nastavím ideálně, tunel do kolene lehce tlačí. Pokud se posunu více dozadu, zase bych ocenil mít volant o něco blíž k tělu. Je to velmi podobné jako u nedávno testovaného Mercedesu třídy C, který sdílí prakticky stejný interiér.
Vzhledově je interiér moderní a rozhodně prémiový. Velkou pochvalu si zaslouží použité materiály – kvalitní dveřní výplně vpředu i vzadu působí opravdu hodnotně. Menší výtku mám ke klavírnímu laku na středovém tunelu, který bude velmi rychle poškrábaný. Občas lehce zavrže přihrádka ve středovém tunelu, ale nejde o nic dramatického. Interiér Volva XC60 nebo BMW X3 působí robustnějším dojmem, Mercedes však nabízí o něco lepší materiály a výrazně modernější atmosféru.
Ovládání jsem čekal horší, ale úplně ideální také není. Hodně funkcí se ovládá přes volant, což je v principu fajn, ale dotykové plošky nejsou moc přesné a fyzická tlačítka by byla příjemnější. Řešením je ovšem hlasový asistent, který zde funguje velmi slušně. Chybí mi klasické kolečko hlasitosti – dotyková ploška na volantu není úplně přesná a klikat to na obrazovce odvádí pozornost od řízení. Infotainment je ale rychlý, graficky povedený a relativně přehledný. Celkově je ergonomie někde na úrovni dnešního průměru.
Vpředu lehce omezuje prostor již zmíněný středový tunel, vzadu je situace téměř bez výtek. Místa na kolena i nad hlavou je dostatek, jen sedák by mohl být o trochu delší. Zavazadlový prostor nabídne velmi solidních 620 litrů. BMW X3 (minulá generace) nabízí 550 litrů, Lexus NX 545 litrů, Audi Q5 550 litrů (minulá generace) a Volvo XC60 pouze 483 litrů.
Jízda
Do GLC jsem přesedl přímo z Volva XC60. Ani jedno z těchto aut nemělo adaptivní podvozek, přesto je komfort na straně Mercedesu, a to navzdory větším 20 palcovým kolům. To ale neznamená, že by bylo GLC vyloženě měkké a komfortní. Pořád je znát tužší naladění a nedávno testovaný Mercedes C 220d Combi byl podstatně pohodlnější, přestože měl sportovní podvozek z AMG paketu. U SUV obecně platí, že kvůli vyšší karoserii bývají podvozky naladěny o něco tužším způsobem. Není to vyloženě problém a věřím, že na 19 palcových kolech bych byl s komfortem u GLC spokojený.
V zatáčkách je však znát vyšší hmotnost, lehká těžkopádnost i nedotáčivost. GLC zatáčí lépe než Volvo XC60, Lexus NX nebo Audi Q5, ale pořád trochu zaostává za BMW X3, které zůstává z pohledu jízdních vlastností etalonem segmentu.
Motor
Právě motory jsou oblastí, kde Mercedes aktuálně kraluje. Mild-hybridní čtyřválcový diesel s označením 300d patří k nejlepším motorům, se kterými jsem v poslední době jezdil. Je kultivovaný, skvěle odhlučněný, úsporný a zároveň nabídne fantastickou dynamiku. Výkon činí 198 kW. Akcelerace z 0 na 100 km/h zabere pouze 6,2 sekundy a maximální rychlost je slušných 240 km/h. Spotřeba je vzhledem k výkonu výborná. Ve městě se dá jezdit pod 6 litrů, mimo město lehce přes 5 litrů a na dálnici není problém držet spotřebu okolo 6,5 litru.
Srovnání s konkurenty
Ve srovnání s konkurencí bych GLC bez váhání postavil nad Volvo XC60 nebo Audi Q5. BMW X3 (platí pro předchozí generaci G01) je stále o něco lepší v zatáčkách a nabízí intuitivnější ergonomii, zároveň však působí zastaraleji než Mercedes.
Lexus NX nabízí spolu s Volvem nejrobustnější interiér, ale jeho hybridní pohon není ideální pro dálniční přesuny. Pokud ale jezdíte hlavně po městě, určitě stojí za zvážení.
Jak tedy celé srovnání dopadlo?
První místo podle mě obsadily dva vozy – Mercedes GLC a BMW X3 (předchozí generace G01). Pokud chcete modernější auto, lepší výbavu a prémiovější image, zvolil bych Mercedes. Pokud jsou pro vás prioritou jízdní vlastnosti a klasické ovládání, BMW X3 (G01) bude lepší volbou.
S nejnovější X3 (G45) jsem také krátce jezdil a v tomto klání bych určitě preferoval GLC. Nová X3 sice skvěle zatáčí, ale jízda s ní je až příliš tuhá a interiér působí vzhledem k cenovce lacině.
Závěr
Mercedes-Benz GLC je krásné SUV, jehož design jsem si opravdu zamiloval. Tato konkrétní konfigurace je podle mě téměř ideální – skvěle vypadá, nabízí luxusní výbavu a zároveň velmi silný, ale úsporný motor. Kdyby mělo o něco lepší ergonomii, komfortnější podvozek a interiér občas nevrzal, nebylo by prakticky co vytknout. Velikým argumentem pro, je jeho aktuální cenovka 1,3 milionu - pokles hodnoty proti novému kousku je zde téměř milion, slušné… Mercedes-Benz GLC 300d si odváží velmi hezkých 8,5/10 bodů.
Plusy
Design
Image
Kvalitní materiály v interiéru
Bohatá výbava
Fantastický motor
Nízká spotřeba
Skvělá dynamika
Velmi dobré odhlučnění
Velký kufr
Minusy
Jízdní komfort by mohl být o chlup lepší
Středový tunel ubírá místo pro pravé koleno a občas vrže
Složitější ovládání a dotykové plošky
V zatáčkách působí těžkopádněji
V loňském roce jsme si do testu vzali hned několik lehce ojetých SUV z prémiového segmentu. Začalo to s Audi Q5, BMW X3 a minulý týden jsme přidali do party Volvo XC60. Vyzkoušeli jsme i aktuální generaci Lexusu NX. Bylo tedy na čase sáhnout také po Mercedesu GLC a zjistit, kdo je skutečným králem této třídy.
Oblíbené středně velké SUV ze světa prémiových značek, které má rozhodně co nabídnout. Volvo XC60 boduje designem, bezpečností i univerzálností, ale ne všechno je zlato, co se třpytí. Dobrou zprávou je, že dnes se dá pořídit za velmi zajímavé peníze, díky čemuž jde o překvapivě dostupné a velmi univerzální auto pro široké spektrum zákazníků.
Do další recenze dorazila spalovací verze aktuální generace „céčka“ v praktické karoserii kombi, navíc s nájezdem necelých 50 tisíc kilometrů. S podobným nájezdem se hravě dostává pod hranici milionu, přestože původní cenovka byla výrazně vyšší. Jak si ale vede moderní interiér s velkým displejem? A neubírá snížený podvozek na komfortu?