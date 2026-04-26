Test ojetiny: Mercedes C 220 d 4MATIC Combi – prémiové kombi, které si zaslouží pozornost

Do další recenze dorazila spalovací verze aktuální generace „céčka“ v praktické karoserii kombi, navíc s nájezdem necelých 50 tisíc kilometrů. S podobným nájezdem se hravě dostává pod hranici milionu, přestože původní cenovka byla výrazně vyšší. Jak si ale vede moderní interiér s velkým displejem? A neubírá snížený podvozek na komfortu?
Úvod a cena
Testovaný kus z Mototechny vychází na zhruba 920 tisíc korun. Původní cena přitom atakovala 1,6 milionu, takže mluvíme o propadu téměř 700 tisíc za relativně nové auto z roku 2023 s nájezdem pod 50 tisíc kilometrů.
Na první pohled působí vůz téměř jako nový, jen s drobnými kosmetickými oděrkami zvenku. Výhodou je hezká výbava, za zmínku stojí především AMG paket, který autu dodává správný šmrnc. Součástí je i o 15 mm snížený podvozek, který má pozitivní vliv na jízdní vlastnosti. Co mi tu však chybí je bezklíčové odemykání.
Exteriér
Céčko v AMG paketu vypadá opravdu dobře. Přední část je lehce „zamračená“ a působí sportovněji, zadní partie je naopak elegantní a nepůsobí přehnaně extravagantně, ale ani nudně. Velmi povedené jsou i tmavé detaily – lišty kolem oken, maska chladiče, střešní ližiny i prvky 19 palcových disků. Jako celek působí moderně a zároveň prémiově.
Rozměry: délka 4 751 mm, šířka 1 820 mm, výška 1 455 mm, rozvor 2 865 mm
Hmotnost: cca 1 905 kg
Interiér
Sedadla rozhodně neurazí, ale ani nenadchnou. Boční vedení v oblasti ramen a stehen je spíš slabší, ale na běžné ježdění to stačí. Sedák je dostatečně dlouhý. Sedět by se ale dalo o něco níž, ale zásadní problém to není. Co zamrzí nejvíc, je středový tunel. Je poměrně široký a při ideálním nastavení sedadla nepříjemně tlačí do pravého kolene řidiče. Když se posunu víc dozadu, na pedály sice dosáhnu, ale volant bych potřeboval posunout blíž k tělu. Celkově by tedy pozice za volantem pro mou postavu mohla být lepší.
Materiály a zpracování potěší. Výplně dveří působí hodnotně, dekor na středovém tunelu vypadá dobře a celkové zpracování odpovídá tomu, že sedíte v Mercedesu, i když „jen“ v třídě C.
Ovládání jsem čekal horší, ale nebudu lhát – vyloženě ideální také není. Hodně věcí se ovládá přes volant, což je fajn, ale dotykové plošky nejsou úplně ideální a fyzická tlačítka by byla příjemnější. Ovládání klimatizace má své místo dole na displeji, což funguje dobře. Naopak chybí klasické kolečko hlasitosti – dotyk na volantu není úplně přesný. Infotainment je jinak rychlý, graficky povedený a relativně přehledný. Celkově je ovládání někde na úrovni dnešního průměru.
Prostor vpředu limituje už zmíněný středový tunel, vzadu je ale situace lepší. Místa na kolena i nad hlavou je dost, jen sedák by mohl být o něco delší.
Zavazadlový prostor má objem 490 litrů, což je spíš podprůměr – taková Octavia Combi hraje se svými 640 litry úplně jinou ligu.
Jízda
Největší překvapení přichází za jízdy. Naftový motor je velmi kultivovaný a skvěle odhlučněný. V kabině o něm prakticky nevíte, což výrazně přispívá k celkovému komfortu. Podvozek je zde sice snížený, takže si občas musíte dát pozor na nájezdové úhly, ale jinak mu z hlediska komfortu není co vytknout. Tlumiče nejsou adaptivní, přesto je naladění výborné. Auto je pohodlné, plavné a na nerovnostech nic nebouchá. Zároveň ale nepůsobí těžkopádně. V zatáčkách je stabilní, čitelné a celkově příjemně obratné. Řízení je přesné, ale mohlo by nabídnout víc zpětné vazby.
Motor
Pod kapotou pracuje čtyřválcový diesel s výkonem 147 kW a točivým momentem 440 Nm. Motor je kultivovaný, úsporný a zároveň dostatečně dynamický. Pomáhá mu i mild-hybridní systém, který snižuje spotřebu a zlepšuje plynulost. Nechybí zde ani pohon všech kol 4MATIC. Zrychlení na 100 km/h zvládne za 7,7 sekundy a maximální rychlost činí 237 km/h. Spotřeba je jednou z nejsilnějších stránek. Ve městě i na dálnici se dá jezdit pod 6 litrů, na okreskách klidně pod 5 litrů.
Závěr
Mercedes-Benz C 220 d je velmi povedené reprezentativní kombi. Působí moderně, jezdí komfortně a zároveň zvládne i svižnější tempo v zatáčkách. Nabízí nízkou spotřebu, výborné odhlučnění, slušnou dynamiku a kvalitní zpracování interiéru. Drobné výtky směřují hlavně k pozici za volantem a ovládání, ale jinak jde o velmi vyvážené auto, které sice není největší, ale vynahrazuje to tím, jak jezdí.
Původní cenovka 1,6 milionu by se mi platit upřímně nechtěla, ale za cenu kolem 900 tisíc už dává tento fešák z Mototechny velký smysl. Já osobně bych si jej jako auto na denní jezdění klidně vybral. Mercedes C 220 d 4MATIC Combi si odváží 8,5/10 bodů.
Plusy
Design
Kultivovanost motoru
Spotřeba
Odhlučnění
Kvalitní materiály a zpracování
Skvělý podvozek – komfortní i jistý v zatáčkách
Mínusy
Pozice za volantem
Ovládání by mohlo být jednodušší
Chybí bezklíčové odemykání
