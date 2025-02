Autem na lyže do Itálie? Na co si dát pozor na silnicích, ale i u výbavy vašeho vozu

Italské Alpy patří k tradičním destinacím českých lyžařů. Mnoho z nich však cestu podceňuje a může je to stát nemalé pokuty. Jak se na cestu připravit a nezkazit si tak zimní dovolenou či jarní prázdniny?

Doklady a povinná výbava

„Zatímco při cestách po ČR již můžete doklady nechat doma, při výjezdu do zahraničí si je určitě vezměte s sebou. Na cestu do Itálie budete potřebovat platnou občanku, řidičský průkaz, zelenou kartu jako doklad o pojištění a také malý technický průkaz. Pokud cestujete s dětmi, nezapomeňte na jejich cestovní pas, domácím mazlíčkům pak přibalte evropský petpas,“ říká Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz a dodává: „Ještě před cestou si pečlivě zkontrolujte, že v autě vezete všechno, co je potřeba. V Itálii je povinná reflexní vesta pro všechny pasažéry vozu a výstražný trojúhelník. Lékárnička tu sice povinná není, přesto je lepší vozit ji vždy s sebou. Stejně jako hasicí přístroj.“

Mýtné na dálnicích a v tunelech

Italové využívají systém mýtného, kdy platíte za ujeté kilometry. Při vjezdu na dálnici si u mýtné brány vezmete lístek, při sjezdu zaplatíte kartou nebo hotově hodnotu vypočtenou podle délky vašeho úseku. K dispozici jsou samoobslužné terminály i přepážky se zaměstnanci. Dejte si jen pozor, abyste nevjeli do pruhu určeného pro majitele elektronických jednotek Telepass. Řidiči osobních aut mohou počítat s cenou kolem 8 euro za 100 km dálnice.

Na některých úsecích dálnic (nejznámější je dálnice A36 severně od Milána) se neplatí mýtné v klasických branách, ale využívá se tu takzvaný free flow systém. Údaje o vašem průjezdu se do systému načtou pomocí kamer, následně je nutné nejpozději do 15 dnů uhradit mýtné online na webu www.pedemontana.com. Této povinnosti se určitě nezkoušejte vyhnout, brzy by vám domů dorazila nejen výzva k zaplacení, ale spolu s ní i pokuta. I v Itálii jsou pak kromě dálnic zpoplatněny i některé tunely.

Pneumatiky a řetězy

Pravidla pro zimní pneumatiky je v Itálii celkem komplikovaná a liší se region od regionu.Zimní období trvá v Itálii oficiálně od 15. listopadu do 15. dubna. Ve většině horských oblastí však začíná zimní období již 1. listopadu, v oblasti Val d’Aosta již 15 října.

„Podle italského zákona Codice della Strada jste povinni být připraveni na náhlé změny počasí během zimního období, tedy na sníh, led nebo náledí. V tomto období musíte mít na některých úsecích buď nazuté zimní pneumatiky, celoroční pneumatiky nebo alespoň sněžné řetězy v kufru, které můžete v případě potřeby ihned nasadit,“ říká Martin Thienel z Kalkulátor.cz a dodává: „Pokud je v zimě hezké počasí, je možné jet dokonce i na letních pneumatikách. Musíte mít ale sněžné řetězy alespoň připravené v kufru a být schopni je ukázat při policejní kontrole, abyste prokázali, že jste připraveni na případnou náhlou změnu podmínek na silnici.“

Povinné úseky poznáte podle značení, která nařizují zimní obutí nebo řetězy v konkrétním období. Jedná se o značky s nápisem „obbligo di pneumatici invernali o catene a boro“, což znamená povinné nazuté zimní pneumatiky nebo sněžné řetězy v kufru. Minimální hloubka dezénu je stanovená na 1,6 mm, a to pro letní i zimní pneumatiky. Na bočnici zimních pneumatik musí být uveden symbol zimní pneumatiky „M+S“ (zkratka pro „Mud & Snow“), případně slova MS, M/S, M-S nebo M&S.

Pozor však, pokud jedete přes Německo či Rakousko

V české i italské legislativě platí stále za zimní pneumatiky ty s označením M+S (případně M.S, M/S, M&S, nebo MS). V EU byl ale nově zaveden „horský symbol“ („Alpine symbol“), neboli tzv. 3PMSF (Three Peak Moutain Snow Flake) – tři horské vrcholy se sněhovou vločkou, který označuje pneumatiky určené k použití na sněhu a řídí se podle něj nově Německo a Rakousko. Většina výrobců pneumatik, i tuzemských, už tento symbol na svých produktech aplikuje, a to společně s označením M+S. Pozor však, pokud jste pneumatiky kupovali před lety, můžete mít v Německu a Rakousku, pokud přes ně vede vaše cesta, problém. Tam od 1. října je povinností mít již pneumatiky označené 3PMSF.

Na tranzit pozor i u převážení lyží

V Itálii není povinné lyže mít v interiéru upevněné, to však neplatí pro Rakousko, pokud přes něj vede vaše cesta. Pokud chcete lyže vézt v Rakousku uvnitř, je třeba je upevnit, aby se nemohly volně pohybovat a nikoho nemohly poranit.

Nižší povolená rychlost, pokud máte řidičák méně než tři roky

Pokud jde o rychlostní limity, základní hodnoty jsou v Itálii stejné jako u nás. Platí tu ovšem výjimky pro řidiče bez praxe, tedy pro ty, kteří mají řidičák méně než tři roky. Jejich maximální rychlost na dálnicích klesá na 110 km/h. Denní svícení je povinné mimo zastavěné oblasti, na dálnicích a v tunelech. V obcích to nutné není.

Povinné ručení, asistenční služby

Povinné ručení musí mít uzavřené každý provozovatel auta. Pokud se chystáte do hor, určitě se vám vyplatí vědět, že se můžete v nouzi spolehnout na pomoc díky asistenčním službám, které jsou většinou součástí povinného ručení. Jde ale o základní limity, vyplatí se objednat takovou asistenci, která lépe pokryje možné životní situace. Pokud v kalkulačce srovnáte ceny povinného ručení, pak získáte nabídku pojištění pro vaše auto od různých pojišťoven. Nabídka se liší nejenom cenou a limity povinného ručení, ale také rozsahem asistenčních služeb a připojištění.

„Asistenční služby využijete, pokud vám ve vozidle dojde benzín, vybije se baterie, zjistíte závadu, nebo pokud přeceníte své řidičské schopnosti a z místa nedokážete vyjet. Před odjezdem na hory si tedy zjistěte, na jaké asistenční služby máte nárok a v jakém limitu. Odtah vozidla je někdy limitován počtem kilometrů nebo maximální částkou za odtah. Do mobilu si uložte číslo na asistenční služby vaší pojišťovny. Zde vám vždy sdělí, na jaké služby a v jakém rozsahu máte nárok,“ říká Martin Thienel z Kalkulátor.cz.

Pojištění

Abyste si svou dovolenou užili skutečně naplno a bez starostí, nezapomeňte na cestovní pojištění. S evropskou kartičkou pojištěnce sice máte v členských zemí EU nárok na stejnou péči, jakou mají místní obyvatelé, ne vždy je to ale výhodné či pohodlné. Někdy bude nejblíže soukromý lékař či ambulance, kde si budete muset sice vyšetření zaplatit, ale následně vám jej proplatí vaše pojišťovna. Kvalitní cestovní pojištění zahrnuje i pojištění odpovědnosti, ochranu osobních věcí a další položky, které se na dovolené mohou hodit. Za pár korun jste chráněni před výdaji, které v případě úrazů nebo škod na cizím zdraví a majetku mnohdy šplhají do statisícových částek. Což jsou situace, které se bohužel na sjezdovkách stávají, na tomto se šetřit rozhodně nevyplatí. Pečlivě prostudujte i pojistné limity pro léčebné limity a záchrannou službu včetně přepravy vrtulníkem.