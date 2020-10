Britský časopis WHAT CAR? vybral malý elektromobil roku

Nový Peugeot e-208, který představuje nejnovější generaci 100% elektrických vozů Peugeot, získal už řadu ocenění. Modely Peugeot 208 a e-208 získaly již na začátku roku prestižní evropskou cenu „Car of The Year“ (Auto roku).

Na odborné porotce časopisu What Car? zapůsobila koncepce „Kupte si Peugeot, vyberte si motor“. Ta umožňuje kupujícím zvolit si mezi 100% elektrickým vozem e-208 nebo benzínovým či dieselovým motorem v nabídce nové 208, aniž by došlo k omezení nabídky z hlediska praktičnosti, výkonu nebo prostornosti.

Porotu zaujal také interiér vozu, zejména pak nový Peugeot i-Cockpit®, a to jak pro jeho vzhled, tak pro nabízené technologie a asistenční systémy řízení. Bodoval i komfort odpružení a úroveň dojezdu v reálných jízdních podmínkách.

Peugeot e-208 je vybaven baterií o kapacitě 50 kWh a elektromotorem o výkonu 100 kW (136 k), dojezd je až 340 kilometrů (WLTP). Baterii je možné nabít na 80 % za 30 minut přes rychlodobíjecí stanici 100 kW.

„S přihlédnutím ke všem parametrům je e-208 nejlepší kompaktní elektromobil, který si můžete koupit. Má dobrý dojezd v reálných podmínkách, jeho odpružení účinně filtruje nerovnosti silnice a interiér je atraktivní a elegantní. Obzvláště se mi líbí verze Allure Premium se zajímavou cenou a přitom kompletní výbavou. Ta zahrnuje nastavitelnou klimatizaci, indukční nabíječku telefonů a infotainment, který umožňuje zrcadlení obrazovky telefonu,“ prohlásil Steve Huntingford, redaktor časopisu What Car?.

„Nový Peugeot e-208 je první z naší nové generace elektromobilů. Je skvělé vidět, že ho okamžitě uznává jak naše průmyslové odvětví, tak zákazníci. Ve společnosti Peugeot jsme věrni jedinečné filozofii, „Power of choice“, která umožňuje našim kupujícím zvolit si motor, jenž vyhovuje jejich potřebám. Naše elektromobily mají stejné vlastnosti jako jejich benzínové nebo dieselové protějšky, aniž by to bylo na úkor praktičnosti, prostornosti nebo technologií. Jsme hrdí na to, že jsme od časopisu What Car? toto ocenění obdrželi,“ uvedl David Peel, ředitel Peugeot UK.