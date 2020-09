Komentář: Pandemie, trh s ojetými vozy, budoucnost elektromobilů a forma prodeje

Prodejci ojetin zatím zaznamenali ztrátu přes 27 miliard korun, kterou budou velice těžko dohánět. Manévrovací prostor autobazarů je totiž velmi úzký. Nacházejí se ve velice složité situaci, kdy nejsou technologicky vybaveny, aby mohly nabídnout jinou, lepší službu. Prudký pád trhu, který předtím řadu let bezstarostně rostl, zastihnul prodejce ojetých aut zcela nepřipravené.

Jen během třech měsíců největších omezení proti šíření koronaviru ztratil český trh ojetých aut na prodejích kolem 25 miliard a další miliardové ztráty se nasčítaly během léta. Musely ale autobazary a dealerství skutečně přerušit prodej? Když se podíváme na vítěze a poražené karanténních opatření z letošního jara, jasně vidíme, že on-line obchodníci naopak zaznamenali obrovský nárůst prodejů. Kromě prodejů ochranných pomůcek či desinfekcí raketově rostl především on-line prodej potravin a spotřebního zboží s dovozem domů, stejně jako například prodej zábavní elektroniky a vybavení pro domácí kanceláře. Nakupovat na internetu začali i nejvíce konzervativní zákazníci využívat. Z dostupných dat přitom vyplývá že lidé kteří nakupují po internetu zůstávají věrní nejen tomuto způsobu nakupování, ale, samozřejmě v případě pozitivní zkušenosti, také svým obchodníkům.

Ilustrační foto | foto: pixabay.com

Internet během několika málo let zcela změnil nákupní chování koncových zákazníků i firem – a to napříč všemi obory. Vzhledem k dlouhodobým zvyklostem své branže zůstali obchodníci s auty dlouhou dobu stranou a teď na svůj konzervativní přístup těžce doplácejí. Již během karanténních opatření se některé autobazary snažily zavést prodeje po telefonu a po internetu, ale bez možnosti důkladné přípravy a nastavení nových služeb se souvisejícími procesy se o skutečný on-line prodej nejednalo. Navíc je prakticky jisté, že českým zákazníkům nebude stačit lokální nabídka ojetých aut, protože již dnes aktivně hledají svůj budoucí vůz na německém trhu i v dalších zemích. Skutečný on-line prodej přitom stírá regionální i jazykovou bariéru a poskytuje obrovskou možnost porovnání konfigurace vozů, jejich cen a samozřejmě také služeb poskytovaných prodejci po celé Evropě.

Je potřeba si uvědomit, že koronavirová pandemie vlastně jen uspíšila vývoj, který je nevyhnutelný. Zákazníkům on-line prodej přináší mnohem širší nabídku ojetých vozů, stejně jako jim pomáhá z pohodlí domova vyřešit financování a pojištění auta, jeho technickou prověrku a třeba i prodlouženou záruku. Obchodníkům s vozy se tak otevírá možnost efektivního prodeje na zahraničních trzích.

E-commerce v automotive sektoru je teprve na samém počátku, ale význam on-line prodeje rychle poroste. Například ve Spojených státech dosáhly on-line tržby v automotive v roce 2018 asi 14,6 miliardy dolarů a představovaly kolem 1 procenta celkového prodeje aut. Již toto 1 procento ale odpovídá polovině prodejů všech aut v České republice. Do 5 let pak on-line prodeje ve Spojených státech vzrostou na 3 až 5 procent. V Evropě odhadujeme, že se během pěti následujících let začne on-line prodávat 10 % vozů ročně, tedy jen na českém trhu se bude jednat o 50 000 aut, což bude představovat trh o velikosti přibližně jedné miliardy eur. Z tohoto koláče si ale ukousnou jen ti, kteří začnou s přípravou na on-line prodej co nejdříve. Silnější zájem o on-line prodej vozů v rámci Evropy vychází především z výrazně větších cenových rozdílů mezi jednotlivými evropskými státy, stejně odlišnou socioekonomickou situací, zákony či restrikcemi.

Zrychlení elektrifikace autoparků

Následky pandemie koronaviru se projeví také na rychlejší elektrifikaci evropského autoparku. Pobídky na povzbuzení prodeje nových vozů se totiž ve vyspělých evropských zemích budou tentokrát, narozdíl od šrotovného během minulé hospodářské krize, týkat především elektromobilů. Například Německo schválilo snížení DPH a zdvojnásobilo pobídky pro nákup elektromobilů a také rozsáhle investuje do stavby dobíjecích stanic. Zatím má ze všech v Německu nově přihlášených aut plně elektrický pohon pouhých pět procent vozů, ale bezpochyby jde o skvěle zvolenou strategii, která podpoří německé automobilky. Například VW se se svojí úplně novou jednotnou platformu pro elektroauta může do roka posunou do podobné pozice, ve které je dnes Tesla. Volkswagen je již dnes v elektromobilitě silný a jakmile se jeho nová sériová elektroauta začnou objevovat na silnicích, stane se z VW nový lídr trhu. Daimler má velkou výhodu ve spolupráci na vývoji s čínskou automobilkou Geely. Další automobilky, ani český trh, v tak dobré pozici ale nejsou . V ČR nelze zásadní změnu očekávat ani s příchodem Škody Enyaq. Elektrické vozy jsou pro běžného českého zákazníka velmi drahé a i kvůli nedostatečné infrastruktuře dobíjecích stanic nemá u nás příliš smysl tato auta pořizovat. Dotace na pořízení elektrovozů byly navíc z důvodu nedostatku financí zrušeny.



Ani se všemi pobídkami ale nemůžeme očekávat rychlé oživení prodejů nových vozů. Investice automobilek do vývoje elektromobilů se totiž promítly i do cen nových aut s konvenčním pohonem a ta jsou teď pro soukromé zákazníky velmi drahá.

Koronakrize zároveň odstartovala i zásadní změny v dodavatelských řetězcích. Zavedení dodavatelé, jako jsou firmy Bosch nebo Faurecia, nemají technologie na výrobu baterií,. jejichž cena dnes představuje až polovinu ceny elektromobilu. I proto výrazně poroste význam tradičních technologických firem, které mají kromě baterií zkušenosti i s informačními technologiemi, jako jsou Apple, Huawei nebo Samsung. A neméně klíčovou roli bude hrát i přístup k přírodním zdrojům. Navrch má v tomto směru Čína, která má k dispozici a kontroluje suroviny k výrobě bateriových vozů.

Dealerství extrémně posílila svou pozici

V době koronavirové krize se ukázala také důležitost dealerství v dodavatelsko-odběratelském řetězci a potvrdila se extrémní nepřipravenost automobilek a prakticky celého trhu na čistě distanční prodej. Ještě v minulém roce některé studie renomovaných poradenských společností předpokládaly, že v horizontu pěti let zanikne 30 až 50 % veškerých poboček. To je ale v zásadním rozporu s faktem, že po celém světě neustále stoupá počet vozů v provozu, které je potřeba někde zákazníkům předat, servisovat, vykoupit a znovu prodat.

Další skutečností je probíhající konsolidace trhu. Bez ohledu na velikost dealerství je častým a neřešeným problémem generační obměna, na kterou majitelé dealerství nejsou připraveni. Velkou výzvu představuje nutná změna standardu vzhledem k nástupu elektrických vozů. Úprava se týká nejen interiéru showroomu, investic do vybavení dílny nebo bateriových skladů, ale i zásadního posílení elektrifikace provozovny.

Úplný zánik dealerství je ale zcela nereálný. Celý segment bojuje s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a kapacit se nedostává na prodejní ploše ani v servisu. V Evropě roste počet registrovaných vozidel v řádu několika procent každý rok. To s sebou přináší větší objem zakázek pro servisy a vytváří tlak na zvýšení nákladů na mzdy servisních pracovníků a tím i růst hodinových sazeb pro koncové zákazníky. Klesající počet učňů v oboru autoopravárenství je dalším faktorem pro zvyšování nákladů na servisní opravy.

Druhým důvodem, proč bychom měli vidět budoucnost dealerské sítě pozitivně, je skutečnost, že automobilky se budou výrazně více soustředit na obsazení pozic na rostoucích trzích, jako jsou Čína, Indie, Vietnam a další. Automobilky se tedy musí věnovat přesunu výroby mimo Evropu. Budování vlastní kompetence prodávat vozy koncovým zákazníkům by automaticky mělo za následek vznik konfliktů s dealerskou sítí. V západní Evropě se produkuje až 20 % procent všech aut. A jak víme z praxe, automobilky zápasí s nedostatkem kapacit, a proto udržují výrobu i v dražších zemích. S nástupem elektromobility a nových platforem vidíme, že jsou nové moderní závody budovány především v asijských zemích.

V neposlední řadě je nutné pochopit i úzkou vazba zákazníka a dealera. Více než 70 % všech prodaných nových vozů tvoří dealerstvím vracející se zákazníci. To je číslo, vysoké i pro jiná retailová odvětví.