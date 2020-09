Volkswagen ID.3 hodně překvapil svým dojezdem. Tohle čekal málokdo

Rekordní jízdu podnikl model ID.3 1st Pro Performance s 58kWh sadou akumulátorů z běžné sériové výroby elektromobilů v Cvikově. Na trase do Švýcarska, vedoucí výhradně po veřejných silnicích a dálnicích, ležela mimo jiné větší města Bayreuth a Ulm. Za volantem rekordního vozu seděl Felix Egolf, švýcarský specialista na maximálně hospodárnou jízdu se sériově vyráběnými vozy.

„V tomto autě máte dojem, že je vyrobeno z jednoho kusu materiálu. Tento vůz je kompaktní a přesto prostorný, má úžasný, takřka futuristický design a větru klade minimální odpor,“ řekl Egolf po příjezdu do Schaffhausenu. Rekordní jízda sice není zcela porovnatelná s každodenním cestováním, i tak ale dokazuje praktickou připravenost modelu ID.3 na provoz v reálných podmínkách. „Díky vysokonapěťové sadě akumulátorů, hospodárnému pohonu a možnosti rychlého nabíjení nejsou problémem dokonce ani jízdy na dlouhé vzdálenosti,“ řekl Reinhard de Vries, technický ředitel společnosti Volkswagen Sachsen. „To je skvělá zpráva také pro tým v Cvikově a celý tým ID.“

Kromě techniky umožňuje dosažení co nejdelšího dojezdu především hospodárný způsob řízení vozidla. Felix Egolf maximálně využíval setrvačné jízdy modelu ID.3 a na dálnici místy šetřil energii v „aerodynamickém pytli“. Naopak zatížení nebylo ideální. Z užitečné hmotnosti bylo využito celkem 250 kilogramů, protože Egolfa při jízdě doprovázel kameraman s potřebnou technickou výbavou. Kromě toho byly zapnuty vedlejší elektrické spotřebiče, jakými jsou navigační systém, světla pro denní svícení, audiosystém či ventilační soustava, a to přerušovaně nebo trvale. Navzdory tomu byla spotřeba elektrické energie pouhých 10,9 kWh/100 km. Normovaná spotřeba modelu ID.3 se pohybuje od 14,5 do 15,4 kWh/100 km.

Rekordní jízda vedla ze 44 procent na dálnicích a z 56 procent na silnicích. Průměrná rychlost jízdy činila 56 km/h. Felix Egolf potřeboval k ujetí trasy z Cvikova do Schaffhausenu celkem 9 hodin. Rekordním vozem byl model ID.3 1st Pro Performance se sadou akumulátorů o kapacitě 58 kWh, elektromotorem o výkonu 204 koní a lakováním karoserie manganově šedým odstínem.