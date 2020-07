Tip na "Moto" víkend: Zbečno - Kemp Riviera

Psychicky jsem se připravoval na dlouhou cestu s představou kempování někde v daleké Šumavě nebo na Moravě mezi vinicemi. Proto bylo mé překvapení nehrané, když jsem se dozvěděl o nedalekém kempu Riviera Zbečno v okrese Rakovník, asi 14 km od Berouna přímo na řece Berounce. Nebudu vám lhát, o tomto místě jsem jaktěživ neslyšel. Vzali jsme batožiny, motorky a vyrazili jsme. Cesta byla velice příjemná, protáhli jsme stroje jak serpentýnami, tak i malebnými vesničkami a hlubokými lesy.

Kemp Zbečno | foto: Petr Boháč

Už když jsme přijížděli ke kempu, dolehla na mě nostalgie z dětství , kdy jsme s rodičemi vyráželi na čundry v podobném duchu. Příroda, linoucí se řeka Berounka, rybáři, zvuk kytar a vůně ohňů. Hned jsem věděl, že si to zde zamiluji. Útočistě jsme nalezli u mého kamaráda v jeho obytném autě, které tam má postavené na celou sezónu a já se mu ani nedivím. Sotva jsem slezl ze sedla motorky, už mě vábila místní hospůdka s tankovými Krušovicemi za 32 Kč, sudovou Plzničkou za 43 Kč a sympatickou obsluhou k tomu. O náš prázdný žaludek bylo okamžitě postaráno v podobě vynikající klobásy, na výběr je zde však i více druhů jídel, především těch smažených jako je sýr a treska. Hlady zde tedy neumřete.

Kemp Zbečno | foto: Petr Boháč

Batohy jsem si nestačil ani vybalit a už jsem měl v ruce druhý kousek lahodného chlazeného moku. Takový servis si rád nechám líbit. Snad nikde jsem nezažil tak pohodovou atmosféru, kdy si k vám přisednou cizí lidé a začnou si s vámi na pohodu tykat a vyprávět si s vámi historky a vtipy. Dlouho jsem se tak nezasmál. Čas plynul, nad Berounkou se začalo stmívat, a když jsem si pomyslel, že asi půjdem pomalu na kutě, vytáhli chlapi kytary , mandolíny, banja a uhodili do strun. V zápětí jsem se dozvěděl, že tam sedím s kapelou Průwan. Musím před nimi opravdu hluboce smeknout, normálně poslouchám jiný žánr , ale tohle mě nenechalo ani na vteřinu chladným. Tohle vše dohromady v Praze nezažijete.

Nebudu psát, že jsem za to ten večer trochu víc vzal, to vám musí být jasné, ale vyspal jsem se opravdu do růžova. Ráno nás probudila vůně polévky na vyproštění, kterou si pro nás přichystal tamní kuchař. A mohlo se vyrazit na výlety po okolí. Místní nám poradili, kam se zajet podívat, tak jsme navštívili Křivoklát, přehradu Klíčavu, Hamousův statek, Masarykův most, místní lom, a samozřejmě rezervaci Stříbrný luh. Neměl jsem s sebou košík na houby, což mě posléze docela zamrzelo, o hřiby jsme přímo zakopávali. Doporučuji teda s sebou brát.

Kemp Zbečno | foto: Petr Boháč

Po návratu do kempu Riviera mě hned svedly tankové Krušovice, po tak teplém dni do mě zasyčely okamžitě. Bylo na čase vyzkoušet místní sprchy, byl jsem nadšený, že byly na žeton za pouhých 20 korun. Mají zde celkem 4, což si myslím, že bohatě stačí. Nechybí ani toalety, mýdlo, desinfekce a prostor na mytí nádobí. Líbilo se mi, že je zde i využití pro děti, které si spolu vyhrají na přilehlém udržovaném hřišti, zatímco rodiče relaxují a odpočívají od všedních starostí. Když jsou dny hodně teplé, dá se v pohodě vykoupat v řece, která není nijak hluboká, takže pro špunty naprosto ideální.

Kemp Zbečno | foto: Petr Boháč

Pokud se vám do kempu nechce autem, vlakem, autobusem, na kole ( je zde spousta cyklostezek) ani na motorce, můžete do kempu přijet po vodě. Příště si rozhodně vypůjčím raft a vyzkouším. K obytňáku jsem se ten den už nedostal, protože mě navábila opět výborná živá muzika a pivo. Kdo neholduje pivu tak jako já, mají zde dobré vínko, presso ze zrnkové kávy, pro dámy Latté a Capuccino a nebo bezinkovou limonádu slazenou stévií, večer vás potěší teplá griotka či grog. U muziky jsem vydržel až do ranních hodin, kde jsem si vychutnal svítání nad obzorem. Nemusíte se ale bát rušení nočního klidu, pokud si chcete užít samoty a romantiky, kemp je vcelku rozsáhlý, a tak si stan či karavan můžete postavit někam dál na odlehlejší místo.

Víkend mi utekl jako ta voda a my museli druhý den vyrazit zpátky do Prahy se slzou v oku. Jsem si jistý, že se brzy zase vrátím, 8.8. se zde koná festival, na kterém nesmím samozřejmě chybět. Tentokrát ale doufám, že zůstanu déle. Program v kempu je na léto nabitý, můžete se podívat na jejich facebookové stránky Kemp Riviera. Pokud nevíte, kde oslavit například svoje narozeniny nebo si říct ANO se svojí životní láskou, je to zcela jistě místo, které hledáte. No dámy uznejte, která byste řekla NE na břehu řeky Berounky? :-). Chci poděkovat dámě Verunce Gombosové a pánům Michalovi Linkovi a Zbyškovi Hergesellovi za vstřícnost a odpočinkový víkend a brzy u vás zase AHÓÓÓÓJ!