Nové video Advantage Cars a CINQ : 13 luxusních vozů s 8128 koňmi a cenou 100.000.000 Kč

V rámci nejnovějšího projektu, který vznikl ve spolupráci společnosti Advantage Cars a kreativní filmové produkce CINQ se před kamerou vystřídalo celkem 13 luxusních vozů. Nechyběly mezi nimi ani takové skvosty, jako jsou Ferrari F8 Tributo, Porsche 911 GT3 RS či McLaren 720S. Produkce během úctyhodných 17 hodin stihla vystřídat ty nejrozmanitější lokace – od mělnického lodního přístavu přes křivoklátské lesy a tamní serpentýny až po pražský tunel Blanka, Dvořákovo Nábřeží a Mánesův most.

Snímek #ONEFAMILY ukazuje propojení toho nejlepšího co lze na světových i českých silnicích vidět za pomoci špičkového obrazového i zvukového zpracování, díky kterému si diváci užijí ten nejautentičtější zážitek. „Koncept #ONEFAMILY má za cíl komunikovat jeden z hlavních benefitů multibrandového showroomu Advantage. Zcela objektivně u nás získáte informace o modelech aut všech značek. Můžete si u nás vyzkoušet a pořídit jak sportovní vůz pro radost, tak i manažerskou limuzínu pro svou práci, stejně jako SUV vůz pro víkendové jízdy s rodinou,“ vysvětluje obchodní manažer společnosti Advantage Cars Filip Šivic. Advantage Cars a CINQ nespojili síly zdaleka poprvé a jako tradičně se můžete těšit na precizně zpracovanou neopakovatelnou podívanou. „Naše společná́ láska k rychlým vozům nás opět s Advantage Cars svedla dohromady a snažili jsme se, aby naše audience měla z celého díla, co největší audiovizuální zážitek a mohla tak stejně jako my cítit vůni benzínu i spálených gum”, dodává exekutivní producent Robert Roszbeck a režisér Pavel Brůček.