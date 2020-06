Autoškola jinak, aneb naučte se řídit ve Fordu Mustang GT!

Kombinace nezkušeného řidiče a přemotorovaného auta může velmi snadno vést k vážným nehodám. Dokazují to i oficiální statistiky, které říkají, že nejvíce smrtelných a závažných nehod zavinili ve skupině mladých řidičů ti s délkou praxe v řízení mezi jedním a dvěma lety. Proto se v České republice již řadu let debatuje o změnách v našem autoškolství, jež by mělo řidiče připravovat mnohem lépe. Zatím však debaty pokračují bez praktických výsledků.

Už teď ale existují autoškoly, které začínající adepty řidičského umění na bezpečné ovládání velmi silných vozů připravit dokáží. Jednou z nich je i Autoškola jinak, kde se frekventatni učí řídit ve Fordu Mustang GT, tedy ve voze s motorem 5.0 V8 o výkonu 450 koní se zadním pohonem a s manuální převodovkou. Autoškola jinak samozřejmě zůstává klasickou autoškolou, nabízející teoretickou i praktickou výuku v regulích platné legislativy, zároveň k ní ale přidává nadstandardní části. Používá například mnoho videoukázek a multimediálních prezentací, součástí teoretické přípravy je i seminář s dopravním psychologem nebo odborníkem na aktivní i pasivní bezpečnostní prvky moderních automobilů. Dalším bonusem je lekce s lektorem bezpečné jízdy, který studentům vysvětlí základní postupy pro řešení krizových dopravních situací.

Mustang se šesti pedály

Vůz používaný při výuce, již zmíněný Ford Mustang GT 5.0 V8 s manuální převodovkou, je samozřejmě vybaven homologovanou dvojí sadou pedálů, přičemž ta druhá je klasicky umístěna před sedadlem spolujezdce a slouží případným zásahům instruktora. Raritou však je, že instruktor nemá k dispozici jen pedál brzdy a spojky, jak to v autoškolách bývá zvykem – má totiž i „vlastní“ pedál plynu, aby v případě potřeby mohl vůz ovládat i při akceleraci. Zmíněný Ford je jediným „šestipedálovým“ Mustangem u nás.

Absolvent této autoškoly po úspěšném složení zkoušek a získání řidičského průkazu ví, že základním ovládacím prvkem vozu není plyn, nýbrž hlava – a dokáže odhadnout rizika, spojená s řízením silného sportovního vozu. Aby i nadále mohl řidičsky růst a stal se ještě lepším a bezpečnějším účastníkem silničního provozu, dostává v rámci školného poukaz na absolvování tří akcí ze seriálu Track&Safety, jehož partnerem je také velký dealer českého Fordu, společnost Ford AMB Praha. Seriál probíhá na různých autodromech a polygonech po celé republice a novopečeným řidičům poskytuje vyšší školu jízdy pod vedením profesionálních instruktorů. I tady se například pro nácvik řešení krizových situací a na kluzké vozovce používá školni Ford Mustang 5.0 V8 GT.

Proč se provozovatelé Autoškoly jinak rozhodli využívat jako školní vůz ikonický Ford?

„Protože jsme kromě jiného chtěli ukázat, že mladý řidič se zkušeností v řízení výkonného automobilu, získanou už v autoškole, je lépe připravený na praktický život řidiče než ten, který podobnou zkušenost nemá. A k tomu se pětilitrový Ford Mustang se 450 koňmi na zadní nápravě a manuální převodovkou hodí nejlépe,“ řekl k tomu jednatel Autoškoly jinak Martin Apeltauer.