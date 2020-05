Mustang Mach-E se za 10 minut nabije na 119 kilometrů, má to ale háček

Oproti předběžným počítačovým simulacím tak zkoušky v reálném světě přinesly výsledek lepší o 26 km, respektive téměř 30 procent. Hodnota 119 km/10 min platí pro Mustang Mach-E ve variantě s pohonem zadních kol (RWD) a větší trakční baterií.

Model s pohonem všech kol (AWD) by měl dosáhnout průměrné nabíjecí rychlosti 107 km/10 min. Obě varianty pohonu, RWD i AWD, se pak nabijí z 10 na 80 procent maximální kapacity baterie za 45 minut.

Se standardní baterií se bude Mustang Mach-E podle předběžných odhadů nabíjet tempem 91 km/10 min v případě pohonu zadních kol, respektive 85 km/10 min u varianty AWD. Nabití z 10 na 80 procent v tomto případě potrvá 38 minut.

Celkový dojezd Mustangu Mach-E je až 600 km dle metodiky WLTP umožní zákazníkům podnikat bez obav i dlouhé cesty.

V Evropě bude majitelům Mustangu Mach-E k dispozici ekosystém Ford Charging Solutions, který v sobě integruje přístup k domácímu nabíjení i veřejným stanicím po celém kontinentu.

Začátkem letošního roku vyzval prezident Ford of Europe Stuart Rowley vlády, firmy i instituce, aby podpořily elektrifikaci rychlejším rozšiřováním veřejné nabíjecí infrastruktury. Současně se společnost zavázala do tří let vybudovat ve svých evropských areálech 1000 nabíjecích míst pro vlastní zaměstnance.

Elektrický Mustang Mach-E stojí v čele rychle expandující řady elektrifikovaných vozů Ford. Patří k 18 novým elektrifikovaným modelům, které značka uvede na evropské trhy do konce roku 2021.