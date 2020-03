Téměř půl milionu řidičů v bodovém systému, 40 tisíc je vybodovaných

Muži vs. ženy

Co do podílu obyvatel v České republice mají mírnou převahu ženy, které tvoří 51 % obyvatel. Ačkoli se může na první pohled zdát, že ženy-řidičky tvoří na silnicích minoritu, jsou na všech řidičích zastoupeny 45 %. Jak je to z pohledu evidovaných bodů? Poměr bodovaných mužů a žen se od výše uvedených evidencí výrazně liší. Aktuálně je v bodovém systému evidováno 81 % mužů a 19 % žen, přibližně každý 5. řidič s body je tedy žena. Vybodovaných mužů bylo evidováno 36 743, zatímco žen jen 3 163, tzn. necelých 8 %.

Největší skupinu bodovaných řidičů (skutečný počet) tvoří řidiči muži ve věku 43 let a řidičky ženy ve věku 42 let. Při přepočtu na registrované řidiče se však k nejpočetnějším kategoriím řadí muži ve věku 24 let a ženy ve věku 25 a 31 let. Největší počet vybodovaných řidičů byl evidován ve věku 32 let, nejvíce žen s 12 body bylo evidováno ve věku 31 let. Relativní data (vůči registrovaným řidičům) pak uvádějí muže ve věku 32 let, ženy ve věku 33 let.

„Bodovalo“ přes padesát tisíc cizinců

Bodový systém neplatí jen pro občany České republiky. V systému bylo evidováno 52 328 řidičů – cizích státních příslušníků, kteří měli alespoň jeden bod. Na všech bodovaných řidičích se tak podíleli více než 11 %. Nejvíce „cizích“ řidičů bylo evidováno v Praze, kde tvořili téměř 18% podíl, naopak nejméně v Pardubickém kraji (přibližně 6 %). Celkem 2 395 cizinců dosáhlo 12 bodů, nejvíce (512) v Praze, nejméně pak ve Zlínském kraji (57).

Téměř půl milionu řidičů má body

Úřady v systému evidovaly 472 942 řidičů, kteří se dopustili nějakého přestupku (nebo trestného činu) započítávaného do bodového hodnocení řidičů. Uvedený počet odpovídá přibližně 7 % všech registrovaných řidičů. Přibližně každý 14. řidič měl v registru evidován nějaký bod. Nejvíce „bodovaných“ řidičů bylo evidováno v Moravskoslezském kraji (64 962, 8,91% podíl na všech registrovaných řidičích), s odstupem následoval Středočeský kraj (54 102).

Ilustrační foto | foto: Auto Kelly

Rychlost, pásy, telefon…

Více než polovinu evidovaných jednání tvoří:

- překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/h (ale více než 5 km/h); (31 %)

- nepřipoutání bezpečnostním pásem nebo neužívání ochranné přilby; (16 %)

- používání mobilního telefonu; (16 %)

„V důsledku nepřiměřené rychlosti bylo v roce 2019 usmrceno 195 osob (36% podíl), dalších 573 osob bylo těžce zraněno (27% podíl),“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i., a dodává: „Více než čtvrtina (26 %) osob usmrcených v osobních vozidlech nebyla připoutána bezpečnostním pásem, konkrétně 51 řidičů (23 %) a 29 spolujezdců (35 %), a to jen v loňském roce. Pětinu (20,4 %) nehod zavinili řidiči, kteří se plně nevěnovali řízení (pozn. např. z důvodu používání mobilního telefonu). V důsledku těchto nehod bylo usmrceno 60 osob, což je 3. nejtragičtější příčina roku 2019.“

Bodový systém u nás funguje od poloviny roku 2006. Z dlouhodobých dat lze vyčíst, že nejvíce (10,3 %) řidičů bylo v systému evidováno v roce 2009, tedy 3 roky od jeho zavedení. Naopak nejnižší podíl (6,9 %) byl evidován právě v uplynulém roce.