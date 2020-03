SEZNAMTE SE. Ženy, které tvoří budoucnost mobility u Seatu

Různé studie uživatelského a spotřebního chování ukazují, že ženy budou vzhledem ke svým zájmům a řidičským zvyklostem hrát klíčovou roli na trhu elektromobilů a sdílení vozidel. A to i jako tvůrci budoucí mobility. Například ve společnosti SEAT mají tři ženy na starosti vývoj tak důležitých oblastí pro budoucnost, jakými jsou konektivita, hlasoví asistenti nebo kyberbezpečnost. Zde jsou jejich příběhy:

Nahlas a jasně. Anna Homsová vyvíjí ve svých pouhých 27 letech hlasové asistenty, které budeme používat v roce 2030. Vede tým odborníků z Číny, USA a Německa, kteří zkoumají požadavky a potřeby uživatelů a vymýšlejí koncepty s desetiletým předstihem. „Hlasoví asistenti budou klíčovým prvkem budoucí mobility, protože se jedná o jednoduchý a komfortní způsob komunikace, která je stále častější v domácnostech, u mobilních telefonů a samozřejmě i v automobilech,“ říká Anna Homsová, inženýrka společnosti SEAT a manažerka inovačních projektů koncernu Volkswagen.

Podle provozní inženýrky je na automobilovém světě nejvíce vzrušující transformace, kterou v současnosti prochází. „Jsme v klíčové době mnoha změn a výzev a myslím si, že je důležité se do celého procesu zapojit a přispět svou troškou do mlýna,“ zdůrazňuje Anna Homsová.

Síťově propojená budoucnost. Konektivita je ústředním prvkem mobility současnosti i budoucnosti. Paqui Lizanaová, manažerka digitálních produktů společnosti SEAT, má ve svém zaměstnání za úkol usnadňovat používání a ovládání stále složitějších věcí. „Ve zcela síťově propojeném ekosystému budeme uživateli aktivně navrhovat nejlepší způsob, jak se dostat v jakoukoli dobu do požadovaného cíle, může to být například automobilem, na motocyklu… V budoucnosti budou digitální produkty klíčové k tomu, aby uživatelé mohli mít zážitky, které chtějí, a mohli si je přenášet z jednoho vozidla do druhého,“ vysvětluje Paqui Lizanaová.

Také inženýrka, avšak v oboru telekomunikací, souhlasí se svou kolegyní Annou Homsovou ohledně důležitosti současné doby. „Moc ráda realizuji změny. Jsem přesvědčena o tom, že náš přínos je velmi hodnotný, protože klíčem k inovacím je rozmanitost,“ tvrdí sedmatřicetiletá žena, která pozoruje, že počet žen v inženýrských oborech roste.