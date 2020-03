Ocenění Car of the Year 2020 získal nový Peugeot 208

Tento nejprodávanější vůz francouzské značky je prvním zástupcem „dvojkové“ řady, který toto prestižní ocenění získal. Nový Peugeot 208 je již 6. vozem značky Peugeot, který byl trofejí Auto roku oceněn.

Nový Peugeot 208 zcela převrací principy svého segmentu. Díky nabídce verze s elektromotorem nebo spalovacím motorem dává budoucímu řidiči svobodu volby. Vnější design vozu zahrnuje nejnovější znaky značky Peugeot, jako jsou LED světlomety s 3 „drápy“, zatímco podběhy kol a zadní blatníky důmyslně evokují Peugeot 205. Peugeot i-Cockpit® (zvýšená přístrojová deska, kompaktní volant a dotykový displej) inovuje a přichází s 3D digitální přístrojovou deskou, který je nejen efektní, ale také zvyšuje bezpečnost.

Bestseller značky nyní získal i cenu Car of the Year 2020. Nový Peugeot 208 si od jeho uvedení na evropský trh v říjnu 2019 objednalo již téměř 110 000 zákazníků, 15 % z nich si zvolilo verzi s elektromotorem. Ve Francii se nový Peugeot 208 stal nejprodávanějším osobním vozem na trhu.

Nový Peugeot 208 | foto: Peugeot

„Jsem velmi hrdý na to, že nový Peugeot 208 získal cenu Auto roku 2020. Tato trofej je oceněním vynikající práce a nasazení všech týmů značky Peugeot a skupiny PSA. Je to poprvé, co cenu získal Peugeot dvojkové řady! V současné době jsou tak na trhu tři modely Peugeot s tímto oceněním, a to Peugeot 208, 3008 a 308. Ukázala se rovněž správnost strategie značky „power of choice“. Naši zákazníci si nyní budou moci vybrat mezi elektrickým „Autem roku“ Peugeot e-208 a „Autem roku“ Peugeot 208 se spalovacím motorem,“ prohlásil Jean-Philippe Imparato, ředitel značky Peugeot.

Peugeot vstupuje se šesti trofejemi mezi tři nejúspěšnější značky z hlediska počtu získaných ocenění Car of the Year. Nový Peugeot 208 oceněný v roce 2020 navazuje na SUV 3008, které cenu získalo v roce 2017, a kompaktní hatchback 308, který zvítězil v roce 2014, dále na 307 roku 2002, 405 roku 1988 a 504 roku 1969. Tato prestižní trofej doplňuje dvanáct dalších mezinárodních cen, které nový Peugeot 208 již získal.

Car of the Year je nejprestižnějším oceněním v automobilovém světě. Porotu tvoří 60 motoristických novinářů z 23 evropských zemí. Anketa, která vznikla v roce 1964, je také nejstarší v Evropě.