Automechanici vyvracejí „zimní mýty“ řidičů

Mýtus 1 – Před jízdou je potřeba zahřát motor

Mnoho řidičů si stále myslí, že v zimě by měli před jízdou motor správně zahřát. Tak nastartují auto a počkají až několik minut, než vyrazí na cestu. Během této doby čistí vozidlo nebo škrábou okna. Zahřívání motoru však nemá absolutně žádné technické opodstatnění. Navíc můžou řidiči dostat pokutu za porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích zbytečným ponecháním motoru stojícího vozidla v chodu.

Zahřívání studeného motoru pohledem termokamery | foto: youtube.com

„Zahřívání motoru před jízdou je jedním z nejčastějších mýtů mezi řidiči. Není důvod to dělat, dokonce ani u starších aut. Někteří vysvětlují zahřívání potřebou získat optimální teplotu oleje, aby motor lépe pracoval. Správná teplota však bude dosažena rychleji během samotné jízdy při nízkých otáčkách, i když v mrazivé zimě se vyplatí počkat několik sekund, než se rozjedete, aby se olej dostal na všechna potřebná místa,“ říká Lukáš Czauderna, odborník ze sítě autoservisů ProfiAuto Service.

Mýtus 2 - Klimatizace se pouští pouze v létě

Další mylná představa, která je u některých řidičů stále populární, je opomíjení klimatizace v zimních měsících. Přitom pro správnou funkci celého systému musí být klimatizace spuštěna také v zimě, ideálně alespoň několikrát měsíčně, a to po dobu několika minut. Klimatizace také pomůže k rychlejšímu odmlžení skel, což se promítne do pohodlí a bezpečnosti jízdy. Kromě toho v systému klimatizace cirkuluje olej spolu s chladivem a má konzervační a těsnicí vlastnosti.

Ilustrační foto | foto: pixabay.com

Pokud se naopak klimatizace nepoužívá několik měsíců, nemusí na jaře dobře fungovat, protože kompresor bude poškozen v důsledku nedostatečného mazání. Mechanici ze sítě ProfiAuto Service odhadují, že každý pátý vůz, který jim přijde do dílny po zimě, vyžaduje v této oblasti servisní zásah.

Mýtus 3 – Na přední kola dáváme zimní pneumatiky v lepším stavu

Stav zimních pneumatik, zejména u automobilů s pohonem předních kol, je velmi důležitý. Kvalita pneumatik ovlivňuje trakci i brzdnou dráhu auta. Proto mnoho řidičů, kteří řídí automobily s pohonem předních kol, dává na přední kola pneumatiky v lepším stavu. Někteří odborníci z oblasti výroby pneumatik zase tvrdí, že bezpečnější volbou je dát lepší pár pneumatik na zadní kola. Podle nich je snazší zvládnout nedotáčivost, tj. ztrátu přilnavosti přední nápravy, než náhlou přetáčivost.

První test zimních pneumatik pro rok 2018 (Nokian WR D4) | foto: Onio

Většina vozidel na našich silnicích má pohon na přední nápravu, která pracuje více než zadní, a proto řidiči předpokládají, že by proto měla mít také lepší pneumatiky. Toto řešení funguje pouze při brzdění a rozjezdu. Dobré zadní pneumatiky stabilizují jízdu v zatáčkách a snižují ztrátu kontroly nad zadní nápravou, nad kterou nemá řidič přímou kontrolu přes volant. Jedná se tak o bezpečnější řešení, protože se vyhýbáme přetáčivosti.

„Pokud chceme jezdit bezpečně, je nejlepší, aby přední i zadní pneumatiky byly ve stejném, dobrém stavu. Proto by řidiči měli každý rok před zimní sezonou prohazovat přední a zadní pneumatiky. V případě, že už jezdí na zimních pneumatikách nějakou sezónu, je také vhodné zkontrolovat stav dezénu a datum výroby pneumatik, aby během jízdy zvládli co nejlépe všechny nouzové a naléhavé situace,“ vysvětluje Lukáš Czauderna.

Mýtus 4 - Palivový koktejl aneb trochu benzínu v naftové nádrži pomůže

Jedná se o další mýtus, který je spojován se staršími vozy. Bylo to řešení, které řidiči používali k zabránění zamrznutí motorové nafty. Mohlo to fungovat ve starých autech, jejichž systémy byly schopny vyrovnat se s filtrací podobného koktejlu. Dnes bychom to však rozhodně dělat neměli.

Moderní dieselové motory jsou vybaveny systémy Common Rail nebo vstřikovacími čerpadly, a dokonce i velmi malé množství benzínu může být pro ně velmi škodlivé. Mechanici z autoservisů ProfiAuto Service varují, že to může mít za následek trvalé poškození motoru a že jakákoli jeho oprava bude velmi nákladná a v extrémních případech bude nutné vyměnit celý motor za nový.

Čerpací stanice Shell | foto: wikimedia.org

Od listopadu se navíc na čerpacích stanicích objevuje „zimní nafta“ a není tam tedy třeba přidávat žádnou jinou pohonnou hmotu. Řidiči by však měli tankovat do svých vozidel pohonné hmoty na osvědčených a důvěryhodných čerpacích stanicích.

Mýtus 5 – Ideální směs do ostřikovačů je vyrobená doma

Toto je další příklad „starých“ zlozvyků, které někteří řidiči stále praktikují. Líh ale rozhodně není dobrým řešením – rychle se vypařuje a rychle se z něj vysráží voda. Jeho postřik na čelní sklo za jízdy může vést k zamrzlým pruhům, které omezují viditelnost, což je velmi nebezpečné a mohlo by vést k nehodě.

„Domácí recepty na kapaliny do ostřikovačů najdete zejména na internetových fórech. Existují například řidiči používající denaturovaný líh zředěný octem. Nedoporučuji takové řešení, tato směs může také zanechat pruhy na skle a omezit viditelnost. Také nevíme, jak se „domácí tekutina“ bude chovat ve styku s naším tělem a zda neponičí další části automobilu. Nejlepší je neexperimentovat vůbec – ať už v zimě nebo v létě. Pokud chceme ušetřit pár korun, můžeme si vždy vybrat levnější kapalinu do ostřikovačů,“ dodal Lukáš Czauderna.