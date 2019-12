SPECIÁLNÍ zakázku získal od státu Ford. Pro policii přestavuje Rangery Double Cab

Vozy ve specifikaci 340 L2H1 jsou vybaveny motorem 2.0 EcoBlue o výkonu 170 koní spojeným s automatickou převodovkou, dále dvouokruhovou klimatizací, s odděleným nastavením klimatizace v přední a v zadní části vozu a nezávislým topením. Všechny vozy mají podle požadavku zákazníka celkovou hmotnost zvýšenou na 3 400 kg.

Úpravy provedla přesně podle zadávací dokumentace brněnská firma TECHSPORT, s.r.o. Vozy koncovým uživatelům přitom předává její sesterská společnost BRNOCAR, a.s., autorizovaný partner českého Fordu. Tyto Customy budou sloužit ve všech krajích České republiky, kde také budou moci využívat široké servisní sítě oficiálních dealerů českého Fordu. Do konce roku 2019 bude z celkových 300 vozů fyzicky předáno 156 kusů.

Ford Ranger Double Cab se speciální úpravou pro přepravu policejních psů | foto: Ford

Společnosti BRNOCAR, a.s. a TECHSPORT, s.r.o. zvítězily i v dalším výběrovém řízení. Dostaly velmi speciální zakázku: tentokrát jde o 40 pick-upů typu nový Ford Ranger Double Cab se speciální úpravou pro přepravu služebních policejních psů. Většina těchto Rangerů je vybavena zcela novými motory 2.0 Ecoblue o výkonu 125 kW/170 k a s impozantním točivým momentem 420 Nm. Navíc s velmi „plochou křivkou průběhu“, což je velmi žádoucí zejména při jízdě v terénu.

Čtyřnozí pasažéři se budou přepravovat v zadní části vozu vybavené pevnou nástavbou typu hardtop – a budou tam mít veškeré možné pohodlí. Na korbě každého Rangeru se totiž nacházejí dva uzamykatelné kotce, vybavené přídavným větráním, topením i klimatizací, aby služební psi při cestě „do práce“ nijak nestrádali. Ford Ranger je díky pohonu všech kol a výborným terénním vlastnostem přitom snadno dopraví až do místa nasazení bez ohledu na to, zda po silnici či mimo ni. I tyto vozy budou sloužit ve všech krajích České republiky, přicemž 17 z nich už bylo předáno a dalších 23 dostanou policejní psovodi ještě do konce tohoto roku.

Ford Ranger Double Cab se speciální úpravou pro přepravu policejních psů | foto: Ford

Kromě dvou zmíněných speciálních zakázek dodává český Ford své vozy – většinou jde o modely Transit kombi – také dobrovolným hasičům, kterým tyto vozy hradí příslušné obce, ovšem za využití dotace z Ministerstva vnitra České republiky. Dalším klientem jsou i hasiči profesionální, kteří od Fordu nejčastěji odebírají tzv. velitelské terénní vozy Ford Ranger. Dobrovolní i profesionální hasiči si za posledních pět let pořídili již přes 1 100 nových vozů Ford, které si přebrali od několika autorizovaných dealerů značky. Ve složkách Ministerstva vnitra České republiky v současné době slouží takové množství užitkových vozů Ford, že pro ně byla vytvořena speciální servisní e-mailová linka, vozy s modrými majáky tudíž mají v autorizovaných servisech Ford „zelenou“.

„Na spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky, Policií České republiky a s profesionálními i dobrovolnými hasiči jsme opravdu hrdí,“ komentuje tyto kontrakty Libor Beneš, Country Manager českého Fordu. „Jde samozřejmě o velmi prestižní zakázky, ta auta nám kromě toho dělají výbornou reklamu – a navíc máme oprávněný pocit, že našimi kvalitními výrobky pomáháme dobré věci!“