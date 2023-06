Dovolená s karavanem? Desatero, aby cestování bylo hračkou!

Pokud letos zvažujete dovolenou v obytném voze nebo karavanu, neotálejte s rezervací. „Poptávka po karavanech letos opět roste a dostupnost vozů v atraktivních termínech se snižuje. Proto doporučujeme neotálet a obytku nebo karavan rezervovat co nejdříve. Nerozhodnutí s časovou flexibilitou budou mohou využít přes léto atraktivní last minute nabídky, vyplatí se proto průběžně sledovat nabídku. A pro ty, co mají obavy nejen z řízení, jsme nově připravili službu Půjčování bez obav, jejíž součástí je například škola karavaningu, pojištění storna nebo garance vrácení peněz v případě zrušení do 48 hodin od rezervace,” popisuje nové benefity Lukáš Janoušek, zakladatel a CEO společnosti Campiri, digitální platformy na sdílení obytných aut z půjčoven i od soukromých majitelů.

1. Ve většině případů si vystačíte s řidičákem na osobní auto

Jako první vás možná napadne řidičák. Pokud máte řidičský průkaz skupiny B, které vás opravňuje k tomu řídit motorová vozidla do 3,5 tuny, postačí to na většinu obytných vozů. U cestování s karavanem je to složitější. Vyrazit na cestu s karavanem s řidičákem na osobní automobil sice můžete, má to ale své limity. Na výběr jsou dvě varianty. V té první můžete řídit auto s maximální hmotností 3,5 tuny a přívěsem s hmotností, která nepřesáhne 750 kg. Hmotnost celé soupravy pak nesmí přesáhnout 4 250 kg. Pokud má přívěs hmotnost vyšší než 750 kg, musíte se s celkovou hmotností vejít do 3,5 tuny. V ostatních případech budete potřebovat řidičák BE.

2. Nezapomeňte na větší rozměry

Ať už si zvolíte karavan anebo obytný vůz, jako další vás pravděpodobně napadne, že oproti klasickému osobnímu autu je tento typ vozidla mnohem delší, širší i těžší. Tato informace vám pak významně ovlivní především trasu vaší dovolené, protože budete muset věnovat větší pozornost výšce mostů, podjezdů i tunelů. Pozor si musíte dát také na úzké silnice a malé uličky, u kterých by vás to s osobním autem ani nenapadlo. Proto plánujte svoji trasu pečlivě a nedůvěřujte pouze dnešním chytrým navigacím.

3. Myslete na jiné jízdní vlastnosti

Před tím, než vůbec usednete za volant obytňáku, se ujistěte, že jste se seznámili se všemi potřebnými informacemi o zacházení s takovým vozidlem. S odlišnými rozměry, než na které jste zvyklí, se pojí i jiné jízdní vlastnosti. Například delší brzdná dráha, pomalejší rozjíždění, ovladatelnost nebo širší najíždění do zatáček. Při půjčování karavanu nebo obytného vozu byste si proto měli vozidlo nejprve vyzkoušet a zjistit si, jak se chová na silnicích. Obytné vozy mají například šest rychlostních stupňů, a tak není na škodu si vyzkoušet, kdy zabírá spojka, kdy přeřadit na vyšší či nižší stupeň a jak citlivá je brzda. Zkrátka myslet na to, co vás učili v autoškole. Každé vozidlo se na silnici chová naprosto jinak.

4. Pozor, kam odkládáte věci

Obytné vozy mají vyšší těžiště než běžná auta, což může ovlivnit celkovou stabilitu vozidla. Zajistěte, aby byly všechny zásoby a vybavení dobře upevněny a zafixovány. Přeci jen nechcete, aby vám kufry a talíře při brzdění létaly vzduchem. Zároveň se také doporučuje rovnoměrné umístění věcí. Opak by totiž mohl mít fatální následky v zatáčkách, kde by se posunuté těžiště promítlo prakticky ihned.

5. Na přespání jsou ideální kempy nebo stellplatzy

Při parkování obytného vozu vyhledejte místa určená pro tato vozidla, jako jsou kempy, popřípadě stellplatzy, které mají k dispozici nejen přístup k pitné vodě, ale často také elektřinu a někdy i sociální zázemí. Při táboření zase dodržujte předpisy a zásady stanování na veřejných místech. Respektujte soukromý majetek a přírodu. Před opuštěním místa se vždy ujistěte, že jste nikde nezanechali žádné stopy po vašem nocování.

6. Co s chemickým záchodem?

Při používání chemického záchodu v obytném voze nebo karavanu dbejte na správnou hygienu a čištění. Jednou za zhruba 4 dny vyprázdněte odpadní nádrž, třeba na benzinových pumpách nebo kempech, kde najdete speciální výlevky k tomu určené.

7. Kam s odpadní vodou?

Odpadní vodu ze sprchování nebo mytí rukou a nádobí pochopitelně nemůžete vylít jen tak do přírody či kanálu. To jedině za předpokladu, že využíváte ekologické mycí prostředky. Pokud tedy budete chtít tzv. šedou vody někam vylít, doporučujeme využít zázemí kempů, kde na to mají speciální místa.

8. Obezřetní buďte i na dálnici

Při jízdě na dálnici byste si měli dát pozor na řadu věcí. Podobně jako u osobního auta byste vždy měli přizpůsobit rychlost svým řidičským zkušenostem a povětrnostním podmínkám. Než vyjedete, nezapomeňte zavřít také všechna okna, jinak by mohlo dojít ke změně jízdních vlastností. Na dálnicích při vysokých rychlostech také počítejte s tím, že při předjíždění budete cítit daleko větší tlak, který vás bude táhnout k vozidlu, jež míjíte. V otevřené krajině je třeba zase myslet na boční vítr, jelikož oproti osobnímu automobilu máte daleko větší nárazovou plochu.

9. Opatrně manévrujte

Jak už bylo řečeno několikrát, karavan nebo obytňák je delší a hmotnější než běžné osobní auto. Vždy proto dávejte pozor na to, abyste měli dostatečný prostor pro otočení a zatáčení. Nekopírujte na křižovatkách krajnici, ale najíždějte více ke středu. V opačném případě by hrozilo, že vozidlo odřete. Buďte ostražití také při couvání a používejte zrcátka nebo asistenci parkovací kamery, abyste se vyhnuli případným kolizím.

10. Zamykat, zamykat a zase zamykat

Stejně jako zamykáte pokaždé, když odcházíte ze svého bytu či domu, je nutné toto pravidlo dodržovat i u obytky či karavanu. Nezáleží přitom, jestli jste na benzinové pumpě, anebo v kempu, kde se cítíte v bezpečí a máte pocit, že máte vůz stále na očích. S přibývajícím počtem karavanistů se totiž zvyšuje také počet krádeží, a to je snad to poslední, co byste na dovolené chtěli řešit.