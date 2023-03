"Pro Česko dobrá zpráva," tvrdí analytik o kompromisu se spalovacími motory

Podle německého ministra dopravy se dohodu podařilo uzavřít v pátek večer. Předcházela tomu výměna dopisů mezi Berlínem a Bruselem. Německé ministerstvo dopravy ve čtvrtek večer poslalo do Bruselu rozhodující kompromisní návrh a podle informovaných zdrojů ho Evropská komise z velké části přijala, píše deník Süddeutsche Zeitung (SZ). O tom, že je dohoda s EK o možnosti využívat syntetická paliva neboli e-paliva pro spalovací motory i po roce 2035 na cestě, hovořil ve čtvrtek německý kancléř Olaf Scholz.

Klimaticky neutrální e-paliva by podle SZ měla mít svou vlastní kategorii vozidel. Měla by tak být začleněna do nového evropského nařízení.

Wissing uvedl, že se Německo s EK dohodlo na konkrétních procedurálních krocích a konkrétním závazném harmonogramu. "Chceme, aby byl proces dokončen do podzimu 2024,“ zdůraznil. "Budeme nyní pracovat na tom, aby byly co nejdříve přijaty normy CO2 pro automobily,“ poznamenal Timmermans.

Berlín začátkem března znovu otevřel pravidla dohodnutá v říjnu za českého předsednictví, která měla po roce 2035 prakticky znemožnit prodej nových aut se spalovacími motory. Obsahovala sice výjimky pro využívání syntetických paliv, Německo však s jejich zněním nebylo spokojeno.

K jeho požadavkům se přidaly i další země jako Itálie, Polsko a také Česko. Spor Německa s Evropskou komisí o budoucnost spalovacích motorů po roce 2035 měl dopady nejen na Evropskou unii, ale také na německou politiku, kde se stal jedním z několika kontroverzních témat.

Syntetická paliva, označovaná často jako e-paliva, jsou vyráběná chemickou cestou bez použití ropy. Zatímco běžný benzin či diesel vzniká rafinací ropy, umělá paliva vznikají chemickou reakcí vodíku a oxidu uhličitého. Pokud je při výrobě využita energie z obnovitelných zdrojů včetně takzvaného zeleného vodíku, je palivo považováno za uhlíkově neutrální.

Podle analytika banky Trinity Bank Lukáše Kovandy je to příznivá zpráva pro českou ekonomiku. "Česko představuje světovou velmoc ve výrobě aut právě se spalovacími motory. Takže dnes dohodnuté opatření zmírní potenciální šok, který by české ekonomice mohl přinést až příliš ostrý řez v podobě nástupu elektromobility bez alternativy zachování možnosti výroby aut se spalovacími motory," myslí si analytik.