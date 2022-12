Jak bezpečně cestovat v zimě?

Dopravní policisté doporučují samozřejmě zimní pneumatiky, přeměřit účinnost brzd, zkontrolovat chladicí soustavu, dolít nemrznoucí směs do ostřikovačů, nechat si zkontrolovat autobaterii a olej, případně vyměnit starší žhavící svíčky u dieselových motorů a zkontrolovat funkce všech světel a stavu náhradních žárovek.

Tažné lano se hodí po celý rok, v zimě je ale šance na jeho využití největší, to samé platí pro startovací kabely.

„V zimě nezapomínejte na škrabku, smetáček na ometání sněhu nebo pytel písku a lopatku pro vyproštění ze závěje. Při cestě na hory nebo když napadne více sněhu ve městě jsou potřeba sněhové řetězy,“ říká mluvčí Toyoty a Lexus Jitka Jechová.

K tomu ještě doporučuje přidat pracovní rukavice, utěrku nebo sprej proti vnitřnímu pocení oken, baterku, stačí ta v mobilu, a zásobu nemrznoucí směsi do ostřikovačů. V autě se vám neztratí ani deka, pro případ, že byste někde uvízli.

„Jestliže ve městě se bez většiny doporučovaných věcí obejdeme, rozhodně je neopomíjejte na cestách na hory, ale i pro jízdy na běžných okreskách, kde se řidič většinou musí spolehnout jen sám na sebe," dodává Jitka Jechová.

Podle šéfa vyhledávače autoservisů GetFix Stanislava Tomana je dobrou vychytávkou na zimu namazání gumových těsnění dveří a kapot glycerinem nebo jelením lojem, aby nepřimrzla. Hodí se zvlášť při delším parkování při pobytu na horách.

Vyplatí se po celé zimní období vozit v autě sněžné řetězy | foto: Toyota

Horkou vodu na skla určitě ne

„Skla nikdy nerozmrazujeme horkou vodou, mohla by prasknout. Ramínka stěračů před zaparkováním podkládáme nebo vyjmeme, aby nepřimrzla ke sklu," dodává Stanislav Toman další tipy.

Po usednutí do vozu se podle něj vyplatí otevřít okénko, aby se vydechovaným vzduchem nezamlžila okna. Motor pak zahříváme pomalou jízdou a nevytáčíme jej do vysokých otáček na místě. Než vyjedeme, mělo by být auto očištěné od sněhu a námrazy, aby z něj byl dobrý výhled a také aby z něj nic nepadalo na ostatní. O tom, jak se má autem v zimě jezdit, si něco řekneme v samostatném textu.