Zima přišla, Das WeltAuto je připraveno

Značka Das WeltAuto svým klientům vychází vstříc i v těchto těžkých podmínkách. „Zima je tady a já doufám, že na ni jsou řidiči připraveni tak, jako my,“ říká Mirka Cimrová, vedoucí divize Das WeltAuto společnosti Porsche Česká republika. „První mráz a sněhové vločky obecně podporuje zájem o vozy SUV nebo 4x4, které poskytují za nepříznivých klimatických podmínek potřebnou dávku jistoty. Z aktuálních 4 369 nabízených vozů je 1 179 s pohonem všech kol, populárních SUV či terénních aut máme momentálně 1 219,“ dodává Mirka Cimrová.

Zimní provoz klade na auto větší nároky, lidé zároveň žádají čím dál větší komfort. „S rostoucí úrovní ojetých vozů prodávaných v síti Das WeltAuto stoupají i nároky našich zákazníků. Že jsou SUVčka na vzestupu už není žádné překvapení, přes zimu ale naši partneři registrují vyšší zájem a fokus zákazníků na specifické prvky výbavy jakou je například nezávislé topení, vyhřívané čelní sklo, vyhřívaný volant nebo vyhřívaná sedadla,“ vysvětluje Mirka Cimrová.

Ale není to jenom auto samotné, co může učinit zimu příjemnější. Už jen proces prodeje v krytých showroomech je rozhodně komfortnější než přešlapování na volné ploše. „Naše síť autorizovaných partnerů nejen, že trvale roste, ale zejména se zkvalitňuje jejich úroveň. Klademe maximální důraz na to, aby se zákazník cítil pohodlně a svůj vůz si vybíral v krytém showroomu. Takových prodejců přibývá, rostoucí úroveň dokumentuje rovněž několik partnerů začleněných do programu Audi Approved :plus, specializující se výhradně na vozy Audi,“ říká Cimrová.

A protože k zimnímu provozu patří také výměna pneumatik či stíracích lišt, i zde dokáže Das WeltAuto vyjít vstříc. Při zakoupení vozu v této síti dostáváte zákaznickou kartu MyCard Service, kde už v její základní neplacené verzi dostáváte mimo jiné 15% slevu na originální díly (při zakázce v ceně 6 050 Kč a dražší). Při zakoupení karty MyCard Service+ za 1 990 Kč/rok pak máte kromě těchto výhod a dalších bonusů interních i externích partnerů zdarma výměnu kompletních kol včetně vyvážení (2x ročně), výměnu brzdové kapaliny nebo stíracích lišt (1x ročně) a 10% slevu na originální příslušenství Volkswagen.