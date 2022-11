Z nové studie PwC radost v Evropě nebude

Evropa by od roku 2025 mohla být čistým dovozcem automobilů, a to v důsledku rostoucího importu elektromobilů z Číny. Zprávu prezentovala podle ČTK agentura DPA s odkazem na poradenskou společnost PwC. Dovoz aut do Evropy by podle studie PwC mohl v roce 2025 převýšit export o více než 221.000 vozů. V roce 2015 přitom Evropa vyvezla o 1,7 milionu vozů více, než dovezla.