Kdy volat policii? Zdaleka nejde jen o výši škody

Pokud dojde k vážné dopravní nehodě, kdy škoda zjevně překročila 100 tisíc korun, je nutné zavolat k řešení policii. Kompenzace se v takovém případě řeší kombinací částek z povinného ručení viníka a soukromých pojistek poškozených i provinilého řidiče. Samozřejmostí by mělo být zavolání policie k situaci, kdy dojde ke zranění. Vindicia dala dohromady více případů, kdy se asistence policistů může vyplatit a projevit na odškodnění. Kdy tedy zvednout telefon?

U jakékoliv dopravní nehody nad rámec ťukanců

Především ve městech se denně stanou desítky drobných bouraček. Majitelé aut si zanadávají na odřený lak či uražené zrcátko, dál ale vše mohou řešit bez přítomnosti policie. Šedá zóna ale nastává v situaci, kdy je střet vážnější, ovšem na první pohled se zdá, že škody na vozidlech nepřekročí zmiňovaných 100 tisíc korun. „V takovém případě doporučujeme policisty zavolat. Nejde jen o to, že jsou moderní auta plná drahé elektroniky, takže se na vážné poškození a náročnou opravu může přijít později. Záznam o autonehodě je důležitý i pro odškodnění úrazu po dopravní nehodě. Spousta následků se totiž objeví až později – typicky třeba bolesti hlavy, potíže s krční páteří, v horším případě i vnitřní zranění či psychická traumata. K efektivnímu řešení odškodnění ale potřebujete potvrzení od policie, že se nehoda stala a jak k ní došlo,“ radí Tomáš Beck, expert na odškodnění z Vindicia.

Dobře to ilustruje případ řidičky, které firma pomáhá získat kompenzaci. Do ženina auta narazil autobus. Bezprostředně po nehodě se cítila dobře, střet nebyl úplně prudký. Na místo tak nebyla přivolána ani policie, ani záchranka. Teprve doma a večer se ženě přitížilo a skončila v nemocnici s vnitřním krvácením. To s odstupem dalších dní následovaly ještě další vážné zdravotní problémy související s nehodou.

Vandalismus

Přišli jste ráno ke svému autu a zjistili, že vám nějaký dobrák objel kapotu klíčem, jen pro zábavu vymlátil okénka, popřípadě ulámal zrcátka? I v takovém případě máte nárok na odškodnění, byť nedošlo k újmě na zdraví. Kompenzace je vyplácena z havarijního pojištění, popřípadě z kapsy viníka, pokud se ho podaří chytit. Abyste ale na odškodnění dosáhli, je třeba poškození napřed nahlásit policii.

Srážka se zvěří

Na podzim se dříve stmívá a srážek se zvěří přibývá. Pozor, odškodnění zde bývá komplikované, protože za jediného viníka je pokládán řidič. Povinné ručení vám tak nepomůže. „Na řadu ale přichází odškodnění ze soukromých pojistek či ze speciálního havarijního připojištění. Ale abyste na něj dosáhli, musíte srážku neprodleně nahlásit policii. Dobře si také už dopředu prostudujte podmínky pro soukromé pojistky, abyste vše včas oznámili na patřičná místa a o kompenzaci se nepřipravili kvůli formalitám,“ zdůrazňuje Beck.

Bouračka se služebním vozem

Byli jste na cestách při plnění pracovních úkolů, ale vše skončilo bouračkou? Ať jsou následky jakékoliv, určitě kontaktujte policii. Je to důležité pro ochranu vás jako zaměstnance i pro přehled a nároky zaměstnavatele. Odškodnění se řídí stejnými postupy jako u jakékoliv havárie se škodou nad 100 tisíc korun.

Pokud se nedohodnete, kdo je na vině

U některých nehod je viník jednoznačný – pokud řidič nezastaví na stopce či nedá přednost zprava, těžko se bude na něco vymlouvat. „Nezřídka ale vznikají velké spory o tom, jak se nehoda stala. Koneckonců i pokud někomu nedáte přednost, na vznik nehody mohlo mít velký vliv i významné překročení rychlosti u auta, do kterého jste nabourali. Pak už je míra zavinění diskutabilní,“ uvádí příklad Beck. V takové situaci vždy doporučuje volat policii, a to v případě, že škoda zdánlivě nepřekročila 100 tisíc korun. „Může se totiž stát, že velkomyslně přiznáte vinu u nejednoznačného případu, kde škoda nevypadá příliš vážně. Ovšem později zjistíte, že má druhý řidič velké zdravotní problémy a poškození auta se výrazně prodražilo,“ varuje.