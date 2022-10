V alianci Renault - Nissan to údajně pěkně skřípe. A hraje se o hodně

Renault vlastní v Nissanu podíl zhruba 43 procent. Japonská automobilka má v Renaultu podíl 15 procent, ale bez hlasovacích práv.

Podle zdrojů vrcholní manažeři obou automobilek cestují mezi Japonskem a Francií, aby doladili podrobnosti dohody, která by mohla být oznámena v listopadu. Jednání zahrnují otázku, zda se Nissan připojí k nové divizi Renaultu, která bude zahrnovat aktiva v oblasti elektromobilů, výměnou za to, že Renault by snížil svůj podíl v Nissanu, uvedl list.

Renault EZ-ULTIMO | foto: Renault

Renault prosazuje plány rozdělení svých aktivit, jedna část se má zaměřit na elektromobily a druhá na vozy se spalovacím motorem. Očekává se, že podrobný plán vzniku nového subjektu zaměřeného na elektromobily představí letos na podzim. Vytvořením samostatné divize pro elektromobily si chce Renault zajistit prostředky na investice do budoucích technologií a plánuje uvést akcie nové divize na burzu.

Renault podle WSJ plánuje vlastnit nejméně 51 procent nového subjektu zaměřeného na elektromobily. Nissan si výměnou za připojení k divizi elektromobilů klade řadu požadavků, mimo jiné, aby Renault prodal alespoň část svého podílu v japonské automobilce, což je dlouhodobý cíl Japonců.

Pokud bude Nissan souhlasit, obě automobilky svoji alianci, která je pod tlakem od zatčení dlouholetého šéfa Carlose Ghosena v roce 2018, přenesou do éry elektromobilů. Pro Nissan by i částečný prodej podílu Renaultu byl důležitým krokem k potlačení určitého dlouhodobého napětí v alianci. Japonská automobilka považuje současný vztah za nerovný. Vedení Renaultu se domnívá, že se mu jeho podíl v Nissanu dostatečně nevrací a bylo by lepší vynaložit investované prostředky jinde.

Renault se podle zdrojů myšlence prodeje svého podílu nebrání, chce mít ale jistotu, že dohoda bude závazná a dlouhodobá a z prodeje akcií dostane spravedlivou návratnost. Cena akcií Nissanu se do roku 2018 snížila o více než polovinu.