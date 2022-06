Další ředitelská Gumbal kára na prodej, tentokrát jako z jiné planety

Vyjímečná nabídka! Audi A2 se space frame , orygo báj NASA . 1.4tdi v chipu přes instagram. Jede znatelně lépe, nijak nekouří. Najeto cca 280tis. Zvýšená o cca 10cm. Kombinace Wimbledon Lift a pružiny z něčeho jiného. Tlumiče a pružiny nové. Pneu nové, vše najeto 3000km. Na předku cca 63%vzorku. Vzadu 84.7%. Jeli jsme jak širóni. Nové: n75ventil a nějaký další turbo ventil, a ještě nějaké čidlo, takže už nepadá do nouze. Šusplech.

Gumbal kára Audi A2 | foto: bazos.cz

Výbava: panorama (nefunguje), klima (nefunguje), el okna (fungují), obří kola (fungují), 0%koroze, protože auto 100% hliník.

Vady: je to Audi, takže se v tom trochu stydíte.

Někde (asi) okolo termostatu se ztrácí voda. Když ubyde o 1.5l, tak to pípne a vodu dolijete. Olej asi nežere, je zlomena rýska, takže jsme to nekontrolovali. Uřezaný stabilizátor (+100 offroad, +30 street cred), klima je automatická, ale automaticky se zasekla na 19.5 stupních, takže ideál, ani horko, ani zima.

K prodeji v Ostravě do čtvrtka. Pak až od 15.6.

Cena 22.222,-

Auto je v podstatě ready na další gumbalkan.

Pokud někdo přijede a bude vymýšlet, že to a tamto, tak mu to neprodáme. Je to auto na GUMBALKAN, ne na honění si v garáži. (Ikdyž Proti gustu,… nesoudíme) Na koupi má zájemce 21 minut vč. testovací jízdy a podpisu smlouvy. Přepis nutný. Stk má ještě cca rok. Evidenčku si zařídí kupující.

Jak možná víte, letošní letní expedice se zúčastníme též my. Za což patří díky našim sponzorům:

Firma Topkaravany, Roudnice nad Labem: specialista na prodej, pronájem a servis karavanů

Společnost Arriva: jedna z největších dopravních společností v Evropě

Podřipská tenisová škola