Story of Gumbalkan, část první

Richard a Stefan | foto: facebook

Kde se vzal nápad na Gumbalkan?

Začalo to tím, že jsme s Toyotou 4Runner za 66 tisíc přijeli Baltské země. Za 14 dní 6 000 km. Projeli jsme tehdy Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Řecko, Makedonii, Albánii, Černou Horu, Chorvatsko a Srbsko.

Ani ne po půl roce od našeho návratu jsme začali spřádat další plán, tentokrát vetší a odvážnější. Rozhodli jsme se, že dojedeme Škodou Felicia na Pamir Highway v Tádžikistánu. Když už jsme takovou cestu vymysleli, chtěli jsme trochu pobavit lidi a tak jsme začali být na FB trochu aktivní, přidávali příspěvky, fotky. Koupili jsme za 3 tisíce auto, naučili se, jak vlastně funguje, svépomocí ho dali do expedičního stavu, vyřídili potřebná víza, naplánovali trasu a vyrazili.

Jak vás napadlo to jméno Gumbalkan?

Gumball+ Balkán. Gumball jsou závody drahých aut, hotely, kurvy, chlast. Gumbalkan je stan, oheň a špekáčky.

Který rok se jel první ročník?

2018

Kolik bylo posádek?

80

Čím jste jeli vy?

Dva Golfy mk3

Gumbalkan | foto: Gumbalkan

Čím pojedete příští rok?

Auto ještě nemáme. Času je spousta, ale snažíme se sehnat limuzínu.

Proč je limit zrovna 25 000 Kč, je to ekvivalent 1 000 €?

Říkali jsme si, že to je taková ideální hranice, kdy se dá sehnat spousta dobrých aut, ale žádné dobré auto. Haha.

Proč se startuje zrovna z Ostravy, myslíte, že tam někdo trefí?

Protože jsme oba z Ostravy a máme to blízko.

Startují všichni najednou nebo postupně?

Jak kdo chce, ale start je víceméně hromadný. Nikoho ale nenutíme, aby startoval stejně jako ostatní.

Kudy povede trasa?

V létě přes Maďarsko do Rumunska. Rumunsko je to, kde all the magic happens.

Jaké úpravy na vozech doporučujete?

Hlavně vizuální. Takže nějaké nesmyslné a vtipné barvy - ruku na srdce, kdo někdy nechtěl natřít auto válečkem? Nebo nastříkat sprejem? Křídlo, obrovskou zahrádku na střechu,.. Šusplech neboli kryt olejové vany je určitě vhodné udělat, ale není určitě potřeba auto zvedat až do nebe. Ikdyž to taky doporučujeme, protože je to sranda a člověk se spoustu naučí. A dobré pneu. Potřeba nejsou, ale vypadají sakra dobře.

Gumbalkan | foto: Gumbalkan

Jaké nejvíce bizár úpravy jste u posádek viděli?

Obrovské dildo místo řadící páky, což je super sranda, dokud s ním nemusíte týden řadit. Ale nás to hodně pobavilo. Potom borci vzali firemní Transit, dovnitř naházeli slámu, pověsili trenky na šňůru, udělali šoupací dveře ze dřeva a jeli. Těch bizarních úprav ale bylo tolik, že bychom tady byli dlouho...

Na co si dát po cestě největší pozor?

Aby člověk myslel v každé situaci na to, že on je ta návštěva. Jak u místních, tak u policie, ale to nejen v Rumunsku. Pravidelně se nás lidi ptají, jestli nás nebuzerují četníci, za ty naše úpravy. Ale my s tím nikdy problém neměli. Ke všem se chováme slušně a s respektem. Hodíme nějaké vtípky, které většinou pobaví jenom nás, ale četnictvo má dost pochopení a za to jim děkujeme ☺

Kromě týdenních expedic pořádáte i jiné akce?

Vytrvalostní závody na okruhu, Moped GP, vytrvalostní autocross a v plánu máme i další, ale to si zatím necháme pro sebe.

