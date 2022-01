ŠKODA FABIA R5/Rally2 evo: Úspěšný model pro tovární tým a soukromé jezdce

V roce 2012 vystřídala nová kategorie ve světě automobilových soutěží skupinu SUPER 2000, v níž značka ŠKODA se speciálem FABIA SUPER 2000 slavila četné úspěchy. Pro kategorii R5 – dnes Rally2 – vyvinul tým ŠKODA Motorsport soutěžní vůz na bázi třetí generace modelu ŠKODA FABIA, představené v roce 2014.

Cílem kategorie R5 bylo přiblížit soutěžní vozy svým sériovým protějškům a snížit náklady na jejich vývoj, provoz a další úpravy. Základ tvořila nová technická specifikace, jejíž základní rámec platí do dnešních dní. Namísto dvoulitrového atmosférického motoru kategorie SUPER 2000, koncipovaného jako čistě závodní agregát, byl pro vozy kategorie R5 předepsán přeplňovaný motor o objemu 1,6 litru, blízký sériovému provedení. Ten mohl být odvozen z libovolného sérového motoru. ŠKODA se rozhodla pro čtyřválec, který vycházel z motoru pro SUPERB prodávaný v Číně, jehož objem byl v souladu s limitem třídy zmenšen na 1620 cm3. Aby bylo dosaženo jednotné úrovně výkonu, předepsala Mezinárodní automobilová federace FIA restriktor, omezující maximální množství nasávaného vzduchu. Soutěžní motor modelu ŠKODA FABIA prošel od roku 2015 několika dalšími vývojovými stupni. V aktuální verzi má agregát výkon kolem 214 kW (290 k) při maximálním točivém momentu 425 N.m.

Škoda Fabia Rally2 evo | foto: Škoda Auto

V kategorii R5/Rally2 je většina komponent pohonu všech kol předepsána jednotně. Soutěžní verze modelu ŠKODA FABIA tak má pětistupňovou převodovku, mezinápravový diferenciál odpadá. Sekvenčně řazená převodovka byla speciálně vyvinuta pro motorsport. Další technické komponenty, jako jsou například brzdy, turbodmychadlo nebo chladič stlačeného vzduchu, musí ale odpovídat volně prodejným, a tedy relativně dostupným sériovým dílům.

Určitý prostor pro optimalizace ale pravidla výrobcům umožňují. ŠKODA Motorsport tento prostor v roce 2019 využila k tomu, aby pro své zákazníky vyvinula evoluci ŠKODA FABIA R5 evo. Optimalizace se týkaly mimo jiné motoru, podvozku, diferenciálů přední a zadní nápravy a intervalů údržby. Se změnou nomenklatury, o které rozhodla FIA, se kromě toho z vozu ŠKODA FABIA R5 evo stala ŠKODA FABIA Rally2 evo. I v letech 2020 a 2021 ŠKODA Motorsport svůj úspěšný soutěžní vůz cíleně v detailech dále vyvíjela.

ŠKODA FABIA R5, která v mistrovství světa poprvé startovala na jaře 2015 v Portugalsku, plynule navázala na úspěchy své předchůdkyně. Tovární jezdci týmu ŠKODA Motorsport vyhráli v letech 2016 (Esapekka Lappi/FIN), 2017 (Pontus Tidemand/SWE), 2018 (Jan Kopecký/CZE) a 2019 (Kalle Rovanperä/FIN) mistrovství světa v kategoriích WRC2, resp. WRC2 Pro.

Soutěžní vozy ŠKODA FABIA R5, ŠKODA FABIA Rally2 a ŠKODA FABIA Rally2 evo, cíleně koncipované pro zákaznický program, se v rukou soukromých jezdců a týmů staly také nejúspěšnějšími a nejoblíbenějšími vozy ve své kategorii. Zákazníci ŠKODA Motorsport od roku 2015 vyhráli celkem 1500 soutěží. Mimo jiné získali i tituly mistrů světa v kategoriích WRC2 a WRC3. Vyhráli – někteří i několikrát – FIA Asijsko-pacifické mistrovství (APRC), FIA Mistrovství jižní Ameriky (CODASUR), FIA mistrovství Afriky (ARC) a více než 100 národních šampionátů. V právě skončené sezóně se mistrem světa v kategorie WRC2 stal Nor Andreas Mikkelsen z týmu Team Toksport, startující s podporou ŠKODA Motorsport. Mikkelsen navíc vybojoval i titul soutěžního mistra Evropy. Další jezdci a týmy, které sází na vůz ŠKODA FABIA Rally2 evo, kromě toho také opět získali zhruba dvě desítky národních a regionálních titulů.

Sériovému vozu blízký soutěžní speciál z Mladé Boleslavi už od prvního startu prokazuje obdivuhodnou všestrannost. Za volanty vozů ŠKODA FABIA R5/Rally2/Rally2 evo vyhráli jezdci řadu soutěží jak v zasněženém Švédsku, tak na šotolinových tratích jižní Ameriky, Austrálie a Afriky, na měkkých a extrémně rychlých šotolinových rychlostních zkouškách ve Finsku i na asfaltu v Itálii, Španělsku či v Libanonu.

Škoda Fabia Rally2 evo | foto: Škoda Auto

Do konce roku 2021 prodalo oddělení ŠKODA Motorsport více než 440 vozů ŠKODA FABIA v provedení R5, Rally2 a Rally2 evo. Dvanáct z nich, postavených na jaře 2021, jsou zcela mimořádné exempláře: představují speciální sérii vozů s rozšířenou výbavou, vytvořenou u příležitosti jubilea „120 let značky ŠKODA v motoristickém sportu“. Kromě standardních prvků dodávaných s aktuálním modelem, dostala ŠKODA FABIA Rally2 evo Edition 120 navíc sadu zeleně lakovaných hořčíkových kol a LED světelnou rampu doplněnou o LED světla do zatáček. Součástí standardní výbavy byl také soubor dodatečných prvků příslušenství, sestavený na základě zkušeností továrních posádek. Jednalo se především o úložné vaky a sítě pro osobní věci, nářadí, náhradní díly a jiné vybavení. Další extra výbavou byly rovněž vaky na pitnou vodu, nádoby na provozní kapaliny, upínací pásy, držáky a mnoho dalšího. Limitovaná edice současně potěšila speciální obrazovkou Edition 120 na obou displejích ve voze, unikátním barevným provedením a plaketou s výrobním číslem. Speciální nabídku limitované edice doplnil navíc certifikát původu, praktický batoh z nabídky ŠKODA Merchandise a exkluzivní model (1:18) vozu ŠKODA FABIA Rally2 evo, který věrně odpovídal originálu.