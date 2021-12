Odbory Škoda Auto varují, hrozí ztráta 10.000 pracovních míst. Příčina?

"Nejistota pro značku Škoda po roce 2026, zejména do roku 2031, existuje riziko poklesu vytíženosti a zaměstnanosti. V případě přijetí normy EU7 'hard' se zvyšuje riziko ztráty až 10.000 pracovních míst," uvedl předseda podnikové rady Jaroslav Povšík. Otázku rušení míst způsobených přechodem na elektromobilitu přednesl minulý týden na zasedání Evropské a Světové rady zaměstnanců Volkswagen.

Přijetí zmíněné emisní normy by pro Škodu Auto v praxi znamenalo, že bude muset s velkou pravděpodobností přestat vyrábět motory 1.0 TS, k tomu by v případě schválení přísné regulace došlo nejspíš po roce 2026, píše E15. S tím, jak Evropská komise tlačí na snižování emisí CO2 u nových aut, se bude v závodech evropských automobilek snižovat podíl vyráběných vozů s konvenčním pohonem. Podle odborů mohou do roku 2030 tvořit až 70 procent vyráběných vozů právě elektromobily.

Škoda Auto má několik plánů, jak co nejdéle udržet co nejvyšší zaměstnanost. "Naše představenstvo a za Odbory Kovo předseda Jaroslav Povšík jsme společně bojovali, abychom získali do výroby motor 1,5 TSI. A mohu již konstatovat, že nám byl tento motor přiklepnut. Naším cílem je tedy přejít na tyto agregáty, což je technicky proveditelné a nebude to ani nijak dramaticky nákladné. O několik let si tím prodlužujeme danou zaměstnanost v oblasti spalovacích motorů,“ uvedl pro Škodovácký odborář člen představenstva za oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus.

Předseda představenstva Thomas Schäfer odmítl obavy z možného snižování počtu pracovníků už v září. V dopise zaměstnancům napsal, že Škoda získala od koncernu Volkswagen možnost vyrábět další elektromobily, a bude tak možné zachovat pracovní místa v českých závodech. Škoda nyní vyrábí jeden čistě elektrický vůz, kterým je SUV Enyaq iV. Začátkem roku na trh přijde Enyaq iV ve verzi Coupé. Následně firma bude vyrábět další tři elektromobily.

Podle člena představenstva Martina Jahna se vozy se spalovacími motory budou vyrábět ještě mnoho let, stejně jako náhradní díly. Pro nové vozy zase budou potřeba nové komponenty a další součásti. Hromadné propouštění zaměstnanců by tak hrozit nemělo. "Plánovací kola zohledňují přeškolení a umisťování zaměstnanců. K rekvalifikacím bude docházet postupně spolu s rušením spalovacích motorů," uvedl Jahn již dříve na podnikové radě.