Gumbalkan: Gumbal kára vybrána

Tedy přesně 21 let "nový" expediční vůz. A tím je BMW řady 3. generace E46. Konkrétně BMW 318i Touring ročník 2000. Proč padlo rozhodnutí koupit právě toto BMW?

Jak možná víte, přemýšleli jsme o nejvhodnějším autě na letní expedici. Jelikož správný náhon kol je jen ten zadní, muselo být buď BMW, Ford a nebo Mercedes. Více dostupných a jakž takž schopných zadohrabů u nás k sehnání není. Další podmínkou byla karoserie kombi, abych nemuseli spát venku ve stanu a celou noc drbat medvědy za uchem.

Gumbal kára BMW 318i | foto: Petr Boháč

No a proč právě toto konkrétní BMW?

Rozhodnutí bylo v podstatě čirou náhodou. David (druhý člen posádky) byl v nedávno služebně v Německu, konkrétně v Sulzbach-Rosenbergu. Navštívil tamní autobazar, aby se jen podíval. Neodolal a poradil nám Gumbal káru. Vtipné bylo, že mu majitel bazaru říkal, že si u něj v loňském roce také nějací Češi také pořídili auto na Gumbalkan expedici 2021.

Základní informace o naší Gumbal káře

BMW E46 se vyrábělo od roku 1998 do roku 2007. Naše BMW pochází z roku 2000 a je poháněno čtyřválcovým motorem o objemu 1.9 litru s výkonem naladěným na 87 kW (118 koní) při 5500 ot./min. a točivý moment dosahuje 180 N.m. při 3900 ot./min. Škoda, že to není verze po faceliftu z roku 2001. To byla 318i osazena čtyřválcem 2.0 litru o výkonu 107 kW (145 koní) a točivém momentu 200 N.m. Samozřejmě úplně nejlepší volbou by byl řadový šestiválec, ale v rozbahněném terénu bude 118 koní až až...

BMW E46 toring měří na délku 4 478 mm, na šířku 1 739 mm a je vysoké 1 409 mm. Světlá výška je 130 mm, což je naprosto ideální na rumunské cesty necesty. Pohotovostní hmotnost vozu je 1440 kg. Objem zavazadlového prostoru je na kombík ne úplně oslnivých 435 litrů. Ale po sklopení zadních sedadel vznikne rovná podlaha a 1 345 litrů prostoru pro spaní, což by mělo stačit.

Maximální rychlost expedičního vozu byla za mlada 202 km/h a velice rozvážně se dokázalo dostat z 0 na 100 km/h za 10,9 s. Udávaná spotřeba pak byla okolo 8,2 litrů benzínu na 100 km.

Takže auto pořízené a teď už nás jen čekají přípravy a úpravy Bertíka (láskyplné pojmenování naší Gumbal káry). Hlavní bude zvýšení podvozku a jeho ochrana motoru. To ale vše postupně, do léta je ještě času dost.



