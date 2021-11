Chcete se svézt s novou Škodou Fabia?

Nová ŠKODA FABIA patří mezi nejočekávanější automobilové novinky letošního roku. Čeští řidiči, kteří by si vůz rádi vyzkoušeli, už nemusí čekat, až bude dostupný. Fabia nové generace byla krátce po svém uvedení na trh zařazena do portfolia vozů na platformě pro sdílení aut HoppyGo. Řidiči i automobiloví nadšenci tak získali exkluzivní možnost vyzkoušet si čtvrtou generaci nejprodávanějšího malého auta v Česku, a to za cenu 1 100 Kč/den včetně pojištění.