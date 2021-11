Gumbalkan: jaké auto zvolit?

Základní podmínkou pro nás je, aby byl vůz něčím zajímavý. Takže žádný tuctový vůz typu Golf IV, jednička Octavia, Focus a podobně. Také jsme se rozhodli nejít do čtyřkolky. Za náhon 4x4 by se nám ostatní posádky smáli a nebyla by to taková výzva. Já chtěl kabriolet, neboť zvýšený kabriolet na hrubých off-road pneumatikách by vypadal zatraceně cool. Ale kolega z posádky prý odmítá spát venku před vozem, aby si ráno nepodával packu s medvědem. Takže za něj nejlépe kombi a nebo něco opravdu hodně zajímavého a určitě s náhonem na zadní kola.

bmw 3 | foto: Wikipedia

mercedes-benz c | foto: Wikipedia

Co ano?

Takže už víme, co ne. Vlastně nechceme drtivou většinu vozů, na kterou můžeme běžně narazit. Co tedy ano? Nejlépe nám vycházejí vozy jako BMW řady 3 a to buď E36 a nebo E46. Dalším žhavým kandidátem je na východě velice oblíbený Mercedes-Benz, třída E je zbytečně velká, proto budeme hledat "Céčko" a to buď W202 a nebo W203. Mně osobně by se od Mercedesu líbilo i kompresorové Clk, ale v tom se nedá spát a do 25 000 Kč se asi žádné, které by náročnou cestu zvládlo, nesežene. Pak už toho na výběr moc není. Snad ještě Ford Scorpio a nebo Opel Omega.

Opel Omega | foto: Wikipedia

Ford Scorpio | foto: Wikipedia

Nebo snad ještě něco dalšího?

O víkendu jsem odpovídal na inzerát, ve kterém se za 42 000 Kč prodávalo Porsche 924. Tento vůz by byl, tedy až na to spaní, naprosto ideální. 2,0 benzín 125 koní, poháněná zadní kola a váha okolo 1100 kg. Pánovi jsem napsal s nabídkou 25 000 Kč. Bohužel se mi ozval až večer s tím, že Porsche se již prodalo. Škoda... Nezbývá než hledat dál.

Porsche 924 | foto: wikimedia.org

Fotky jsou pouze ilustrační, neděláme si naděje, že za 25 000 Kč seženeme něco v hezkém stavu.