Ježkovy oči lidi, nebuďte jako pan Mindrák! Aneb skutečný smutný příběh z našich silnic

Minulý týden jsem měl v testu úžasně univerzální Mercedes Benz V300d v kempingové úpravě Marco Polo, a tak jsem se rozhodl vytáhnout rodinku pryč z Prahy a zajet si zakempovat do přírody. Dopolední provoz byl nezvykle hustý, ale v podstatě nic, co by v rozkopané Praze nebylo neobvyklé. Ale to, co bylo neobvyklé, se odehrálo na Průmyslové ulici. Hlavní protagonista je mi jménem neznámý, ale v mém příběhu mu dám fiktivní jméno pan Mindrák (rád bych použil jméno, které jsem pro něj měl během oné události, ale to by pak nebylo mládeži přístupné).

Mercedes Benz Marco Polo | foto: Petr Boháč

Jel jsem po Průmyslové od Proseku nahoru směr k Jižní Spojce . Kdo tento úsek v kopci zná, ví , že je zde rychlost 70 km/h a je zde úsekové měření. Já jel tachometrových lehce přes 70 km/h v levém pruhu a pomalu se blížil k pomaleji jedoucímu Transitu v pravém pruhu. Těsně před tím, než jsem ho začal předjíždět se zprava přiřítil pan Mindrák ve dvojkové Octavii a hodil myšku přede mě. Neříkám, že prostor mezi mnou a Transitem byl těsný jak svěrací kazajka, ale mnoho místa tam opravdu nebylo. Stačilo by, ale Transit náhle kvůli nějaké překážce trochu přibrzdil a mohli jsme být v sobě všichni tři.

To ještě z daleka nebylo vše, to co následovalo o několik stovek metrů dál by se rozhodně stávat nemělo. Přede mnou tedy jel pan Mindrák ve dvojkové Octavii a před ním pár středního věku ve trojkovém Superbu. Na semaforu před námi padla červená a pan Mindrák to v rychlosti střihnul opět zprava před Superba a prudce zabrzdil těsně za před ním již stojícím vozem. Tady už nebýt pohotové reakce řidičky Superbu, mohlo lehce dojít k nehodě. Řidička Superbu a nebo její spolujezdec zřejmě něco k panu Mindrákovi zagestikulovali, jelikož ten okamžitě vyběhl ven z vozu a začal křičet na paní za volantem, že nemá co dělat v levém pruhu a zdržovat ho tím. Pán, jenž byl jejím spolujezdcem začal otevírat dveře a říkal panu Mindrákovi něco ve smyslu, aby se uklidnil a nekřičel na ni. V ten okamžik, kdy pán ze Superbu začal vystupovat a měl již nohy venku z vozu stalo se něco, čemu bych neuvěřil, kdybych to neviděl na vlastní oči. Pan Mindrák přiskočil k pootevřeným dveřím a začal jimi prudce mlátit pána v Superbu přes nohy. Opíral se o ně zběsile celou svou, hádám asi 110 kg, váhou a něco přitom nadával. Ihned přiběhl další pán asi z vozu stojícím před Octavii a chtěl situaci uklidnit. Pan Mindrák se za ním otočil a něco na něj křikl. Mezi tím pán ze Superbu téměř vystoupil, ale na poslední chvíli se pan Mindrák opět vší silou opřel do pootevřených dveří a začal jimi mlátil do nohou pána ze Superbu ještě s větší razancí. V tu chvíli (celé se to seběhlo během pár vteřin, ale připadalo mi to jako věčnost) jsem se již neudržel a i přes opakované nabádání mé manželky jsem vystoupil ven z vozu a vydal se vstříc útočícímu panu Mindrákovi. Přibližně v ten samý moment vystoupila i paní řidička Superbu a křičela na pana Mindráka, že zavolá polici. Nevím, co primitivní mozek pana Mindráka zastrašilo víc, zda výhrůžka přivolanou policií a nebo můj odhodlaný výraz v obličeji taky pana Mindráka praštit dveřmi, ale v ten moment i přes svůj pivní pupek s rychlostí a ladností mladé laňky udělal čelem vzad, skočil do svého auta a v tu ránu za doprovodu kvílejících gum zmizel z křižovatky pryč.

agresivita na silnicích | foto: youtube.com

Věřím, že se mezi našimi čtenáři žádný takovýto pan Mindrák nenachází, ale přesto bych rád apeloval na všechny řidiče, ať zbytečně neriskují a rozhodně nejsou za volantem agresivní. Ničemu tím nepomůžou a naopak se může stát, že to dopadne špatně.

Abych nebyl jen jednostranný, jako velká část tuzemských sdělovacích prostředků, tak bych se rád obrátil i na "levoproudaře". Paní v Superbu za "levoproudaře" nepovažuji, jela zcela adekvátně vůči dopravní situaci. Ale jsou mezi námi na silnicích i tací, co mimo obec okupují levý pruh rychlostí například 65 km/h na 90 km/h a nebo stovkou na dálnici. Běžný, trochu spěchající řidič si pod vousy zabručí cosi o jejich velikosti IQ a sobeckosti vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Ale pak jsou tu i tací, jako pan Mindrák , a ti bohužel u zabručení pod vousy nezůstanou. Jeďte si klidně pomalu, ale nás ostatní prosím sobecky nezdržujte.

Ještě bych rád uvedl na pravou míru, co pan Mindrák křičící na paní v Superbu zřejmě nevěděl, a to, jak je to vlastně s předjížděním zprava.

V obci na silnici o více jízdních pruzích se smí podle zákona jet v jakémkoli pruhu a pokud jedou vozidla v jednom z pruhů rychleji, nejedná se o předjíždění. Můžeme tedy jet v jakémkoli pruhu a také „předjíždět“ vozidla v ostatních pruzích (pokud splníme všechna zákonná pravidla pro jízdu v pruzích, zejména neohrozit a neomezit ostatní účastníky silničního provozu). Nejedná se o podjíždění.

A pro "levoproudaře" : Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

Na závěr bych rád vysvětlil zvolené ilustrační fotky o agresivitě za volantem. Původně jsem chtěl vyfotit sebe s naštvaným obličejem a pak jak dělám neslušná gesta. Ale sám ani pořádně nevím, jak se to dělá, tak to nechám na žlutých protagonistech kultovního animovaného seriálu.