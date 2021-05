Za hranice bez platné STK? Jde to, ale čtěte pozorně

První překážka, na kterou odborníci ÚAMK upozorňují, se týká faktu vytížení samotných stanic technické kontroly. Zájem motoristů o odklad kontroly byl v počátcích platnosti nařízení EU velký. V některých STK spadl zájem až o polovinu. Je ovšem logické, že následně se snižováním vrcholu epidemie bude stoupat zájem a fronty budou výrazně delší. Takže? Doporučení – neodkládejte návštěvu STK.

V potaz je třeba vzít i druhý fakt. To že nemáme platnou technickou kontrolu, vůbec neznamená, že bychom mohli jezdit s vozem ve špatném technickém stavu. Experti ÚAMK upozorňují, že jak policie, tak pojišťovny nebudou v případě nehody zaviněné právě technickým stavem vozu, brát v potaz fakt, že motoristé „mají odklad“.

Třetí důvod, proč zamířit do STK nemusí být v danou chvíli aktuální, nicméně s blížícím se létem poroste. Přes všechna epidemiologická opatření nemalá část českých motoristů bude chtít zamířit například na „české moře“, tedy Jadran. Odborníci ÚAMK upozorňují, že pokud by tam český řidič jel s propadlým osvědčením o technické kontrole, nebude policie v zahraničí brát ohled na to, že český řidič využil „odkladu“.

Ono nařízení EU je totiž doporučením, které mohly členské státy EU přejmout do svého právního řádu. A dodejme, že takových zemí nebylo mnoho: ČR, Itálie a Malta. Což znamená, že ostatní státy neakceptují propadlou technickou kontrolu a český motorista se bude složitě a zřejmě bezúspěšně snažit vysvětlit, že postupoval správně, ale podle českých předpisů. Na území jiného státu se musí řídit normami dané země.

Závěr a doporučení odborníků ÚAMK – zamiřte ve stanoveném termínu na technickou kontrolu.