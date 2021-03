Přezutí na letní pneumatiky bezpečně z domova

Za zmínku stojí třeba služba DoDo Car. Proškolení osobní asistenti dobře známého startupu DoDo umí vyřešit veškeré „pochůzky“ spojené s automobilem za vás, přičemž řeč zdaleka nemusí být jen o přezutí. V případě zájmu za vás „doďák“ zajede také třeba do myčky či do servisu a vyřídit umí dokonce i STK. Služba funguje v Praze, 7 dní v týdnu od 8:00 do 20:00 a objednat si ji můžete z pohodlí domova přes SMS nebo Facebook Messenger. Přezutí tak hravě a z bezpečí domova zvládnete i v této nelehké době.

Kdy přesně přezout?

Zimní období je v České republice definované dle §40a zákona 361/2000 Sb. a končí 31. března. Po uplynutí posledního březnového dne tedy zároveň zaniká povinnost mít na svém vozu zimní pneumatiky. Přezutí na letní gumy oproti tomu ze zákona povinné není, neznamená to ale, že byste mu neměli věnovat pozornost. Důležitou roli při přechodu na letní nápravu hraje především teplota – nejideálnější doba na přezutí je v období, kdy se průměrná venkovní teplota pohybuje okolo 7 až 8 °C, což většinou odpovídá období první poloviny dubna.

Jezdit celoročně na zimních gumách se rozhodně nevyplácí

Mávnout nad přezutím rukou a jezdit na zimním obutí i během teplých měsíců rozhodně není dobrý nápad. Jak zimní, tak i letní pneumatiky jsou totiž navržené a vyrobené tak, aby svými vlastnostmi odpovídaly stavu a povrchu silnice v daném ročním období. Aby se pneumatiky chovaly optimálně ve vztahu k povrchu a okolní teplotě, liší se nejen vzorkem, ale i materiálem.

Co to znamená v praxi? Autotesty například dokazují, že na suché vozovce při teplotě 20 °C mají auta se zimními koly až šestkrát delší brzdnou dráhu. Stejně tak může materiál zimních pneu při vyšších venkovních teplotách měknout, což vede k rychlejšímu opotřebování. Oproti tomu letní gumy mají v teple mnohem lepší přilnavost k povrchu vozovky, tudíž se lépe ovládají a celkově se zkracuje i brzdná dráha. Výsledkem celoročního ježdění na zimních gumách tedy obvykle není úspora, ale spíše zbytečná finanční ztráta.

Potřebná výměna

Při pořízení nových letních pneumatik se hloubka jejich dezénu pohybuje kolem 7 až 8 mm, přičemž dle platných předpisů se tento parametr nesmí dostat pod hodnotu 1,6 mm. Je však dobré mít na paměti, že gumy stárnou i bez ohledu na snižování hloubky vzorku. Zda už náhodou není čas na nové, poznáte i podle takzvaného DOT kódu, který naleznete přímo na pneumatice – poslední čtyři čísla totiž značí týden a rok výroby dané pneumatiky. Gumy byste měli dle obecných doporučení měnit zhruba každých šest až osm let.