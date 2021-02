Osm rad, jak na zamrzlá okna i jak namíchat náhradu rozmrazovače za pár korun

1. První, co určí, jak moc se nadřeme při škrábání ledu z čelního a ostatních oken vozu, je samotné jeho postavení. Samozřejmě, že máme na mysli to, kam a kterým směrem ho zaparkujete navečer před mrazivou nocí. Takže, kam? Pokud to jen trochu jde, zamíříme čelním oknem, které nás potrápí ráno nejvíce, k obytnému objektu. Čím blíže k němu jsme, doslova na centimetry, tím lépe, protože unikající teplo skrze zeď sníží chlad na čelním okně. A nyní ono druhé - kterým směrem parkujeme? Opět, pokud to jde, pak směrem k východu, kde se objeví alespoň nějaké paprsky slunce a změkčí ráno vrstvu ledu.

Máte rádi auta? Hledáme nové lidi do redakce. Napište nám na redakce@autoroad.cz a staňte se naším redaktorem.

2. Další dvojicí pomocníků jsou – kryt čelního okna a rozmrazovač. Oba tyto pomocníky je přirozeně třeba použít již večer před příchod nejnižších teplot. Že to platí pro clonu z nepromokavého materiálu, je logické. Rozhodně ji ale nenahrazujte například novinami či kartonem. Proč? Papír je na rozdíl od clony savý a vlhkost se do něj dostane, přimrzne k oknu. Pokud jde o rozmrazovač, může dokonce překvapit, že je efektivní ho nanést na okno večer. Ráno budete mít minimum práce. Pokud vám přijde dost drahý, do rozprašovače, jaký se používá na květiny, namíchejte 1/3 vody a 2/3 octu. Efekt je bezmála totožný. Cena výrazně rozdílná.

3. Správná volba škrabky je mimořádně důležitá. Ne všichni i v zimě nosí rukavice a škrabat led, který odlétává na ruku, není nic příjemného. Proto můžete zvolit škrabku, která má jakýsi vak na ruku, kterou chrání. Rozhodně také volte škrabku i metličku, která má delší rukojeť a nebudete se muset opírat bundou o bok či kapotu vozu.

Ilustrační foto | foto: Auto Kelly

4. Pamatujte, že jste povinni mít při řízení dobrý, tedy neomezený výhled do všech stran. Takže průzor typu – tank, rozhodně není to pravé. Nejen že riskujete, že dobře neuvidíte na situaci na silnici, ale navíc může přijít i pokuta od policie. V řadě zemí, jako například na Slovensku, Rakousku a dalších i za to, že vezete na střeše čepici sněhu.

Ilustrační foto | foto: pixabay.com

5. Kdy nastartovat motor a pustit klimatizaci? Toť důležitá otázka. Nastartovaný studený motor čoudící a hlučící brzy ráno mezi domy, rozhodně omezuje a znepříjemňuje život všem ostatním. V zahraničí, jako například v Německu, vás za to může stihnout dost vysoká pokuta. Omezujete totiž ostatní hlukem a znečišťujete neúměrně ovzduší. Takže? Oškrábat to důležité z oken, poté krátce nastartovat, vytvořit vhodné klima v autě, aby se nám nemlžil vnitřní povrch oken, dočistíme vnější námrazu a vyrážíme …

6. Rozhodně nezaměňujte stěrače za škrabku. Lišty stěračů mají tu nejjemnější vrstvu pryže právě na styku s oknem. Jestliže s ní „jezdíme“ po hrbolatém ledu, ničíme ji. Proto, abychom je nemuseli ráno odtrhávat od ledové krusty, pokud to jde, odchýlíme večer všechny stěrače od oken.

Ilustrační foto | foto: pixabay.com

7. Babské recepty typu – nalejte na zamrzlé sklo horkou vodu, rozhodně nezkoušejte, možným výsledkem tohoto snažení se může stát prasklé sklo a poškozená pryžová těsnění.

Ilustrační foto | foto: pixabay.com

8. Pro pohodu v autě je velmi důležité, aby také interiér vozu byl suchý, okna nezamlžená. Aby vlhkost z interiéru zmizela, k tomu nám poslouží během jízdy klimatizace. Nesmíme ale zapomínat třeba na textilní vlhké koberečky a v případě vozů SUV nebo MPV či verzí kombi na mokré věci v zavazadelníku. Vytvoří vlhkost, která se usadí zevnitř na oknech, a ta může zamrznout. Takže – mokré věci domů a vysušit.