Škoda Enyaq iV, nové možnosti vzhledu interiéru a čalounění z recyklovaných PET lahví

Automobilka ŠKODA vstupuje s modelem ENYAQ iV do nové éry elektromobility a při této příležitosti rovněž zavádí novou přehlednou strukturu konfigurace vozu a inovativní koncept interiéru. První vůz značky ŠKODA na bázi modulární elektrifikované platformy (MEB) koncernu Volkswagen nabízí individuální designové varianty interiéru. Designové varianty, na přání volitelné, rozšiřují dosavadní výbavové verze a inspirují se moderními světy bydlení. Barvy a materiály jsou dokonale sladěné.

Kateřina Vránová, vedoucí oddělení Colour & Trim ve ŠKODA Design, a její kolega Stefan Webelhorst v následujícím rozhovoru hovoří o výběru zčásti přírodních, udržitelně zpracovaných nebo recyklovaných materiálů.

Čistě elektrické SUV ŠKODA ENYAQ iV je první sériový model české automobilky na bázi modulární elektrifikované platformy (MEB) koncernu Volkswagen a kombinuje inovativní technologie s progresivním a emocionálním designovým jazykem. ENYAQ iV se vyrábí v hlavním výrobním závodě značky ŠKODA v Mladé Boleslavi a je tak jediným evropským modelem na platformě MEB, který vzniká mimo Německo.

Kromě lokálně bezemisního provozu u něj ŠKODA sází na trvalou udržitelnost. To podtrhuje použitím kůže vyčiněné bez chemikálií (extraktem z listů olivovníku) a také čalouněním vyrobeným ze směsi přírodní vlny a polyesteru z recyklovaných PET lahví.

Škoda představila Enyaq iV, svje první čistě elektrické SUV | foto: Škoda Auto

Směs ze 60 % recyklovaného polyesteru a 40 % přírodní vlny mimo jiné zajišťuje příjemné sezení. Žádné jiné vlákno neabsorbuje tolik vlhkosti jako přírodní vlna. Působí chladivě a je prodyšná. Kromě toho filtruje škodlivé látky a pachy z okolního vzduchu. Použitá přírodní vlna je nezávisle testována a certifikována podle striktních požadavků společnosti Woolmark Company. Potahy sedaček nesou označení Wool Blend Performance, které získávají produkty obsahující od 30 do 49,9 % přírodní vlny.

Lehce srozumitelná a uživatelsky přívětivá je nová struktura konfigurace vozu s celkem dvanácti individuálně laděnými designovými variantami interiéru, které reprezentují různé životní styly – od moderního přes luxusní až po sportovní. V závislosti na velikosti baterie, pohonu a variantě modelu si zákazník může vybrat až z pěti uvedených stylů. Mimořádné výbavy jsou přehledně uspořádány do volitelných paketů, kde některé prvky výbavy a služby jsou k dispozici pro všechny modely.

Škoda představila Enyaq iV, svje první čistě elektrické SUV | foto: Škoda Auto

Jaká filozofie stojí za novými designovými variantami modelu ŠKODA ENYAQ iV?

Kateřina Vránová: Automobil je pro mnoho lidí stejně osobním místem jako vlastní domov, tedy místem, v němž někteří tráví mnoho času a kde se chtějí cítit dobře. Stejně jako v případě vlastního bydlení je přitom vkus velice individuální. Jedni zákazníci mají rádi moderní a čisté prostředí, jiní zase upřednostní exkluzivitu a komfort nebo zvlášť sportovní charakter. S designovými variantami se inspirujeme podle těchto stylů bydlení, přenášíme je do interiéru vozu ENYAQ iV a tím vnášíme do vozu pocit domova. V našem týmu jsme se soustředili na to, aby barvy a materiály byly dokonale sladěné. To všechno má podpořit požadovaný charakter životního stylu, aniž by zákazník musel příliš přemýšlet o správné kombinaci detailů.

Které styly moderního bydlení jsou ve voze ENYAQ iV k dispozici?

Stefan Webelhorst: Model ENYAQ iV 50 je vybaven základní designovou variantou interiéru Studio, kde jde forma ruku v ruce s funkcí a vytváří tak přehledné uspořádání. Od verze ENYAQ iV 60 je standardem designová varianta interiéru Loft, navržená ve stylu moderního bydlení mladých rodin. Varianty Lounge a Suite jsou exkluzivnější, luxusnější a nabízí například kožené potahy nebo dekorační lišty lakované klavírovým lakem. Sportovní charakter nesou obě verze RS Lounge a RS Suite pro model ENYAQ iV vRS. Plánované jsou další varianty interiérů inspirované moderním bydlením pro pozdější deriváty SPORTLINE a L&K modelu ENYAQ iV. Mně osobně jsou nejbližší verze Lodge a ecoSuite.

Proč? Čím se tyto dvě designové varianty vyznačují?

Stefan Webelhorst: Výběrem materiálu s důrazem na udržitelnost. Ve variantě Lodge poprvé používáme potahy sedaček, které obsahují 40 % přírodní vlny a které také nesou certifikaci od Woolmark Company. Zbylých 60 % této látky je vyrobeno z polyesteru, získaného z recyklovaných PET lahví. Potahy mají velmi příjemný povrch a zajišťují rovněž příjemné sezení. Jsou perfektní volbou pro zákazníky, kterým stejnou měrou leží na srdci jak naše planeta, tak i estetika. Varianta interiéru ecoSuite se vyznačuje kůží v barvě koňaku, vyrobené bez použití chemikálií. Namísto nich byl pro její vyčinění použit extrakt z listů olivovníku. Tato kůže je použita také v exkluzivní verzi Founders Edition, jež bude limitována počtem 1895 exemplářů jako připomenutí roku založení automobilky ŠKODA.

Vedle designových variant interiéru zavedla značka ŠKODA pro model ENYAQ iV také novou strukturu konfigurace vozu. V čem tato změna spočívá?

Kateřina Vránová: Chceme zákazníkům co možná nejvíce zjednodušit a zpřehlednit konfiguraci jejich vysněného vozu. Díky této nové struktuře si zákazníci nakonfigurují vůz ENYAQ iV v pouhých šesti krocích. Po počáteční volbě velikosti baterie a elektromotoru rozhodují dále o výběru designové varianty interiéru, o barvě vozu, chromových prvcích a designu kol. Jako čtvrtý krok přijde na řadu výběr volitelné výbavy. V tomto kroku jsme nově sdružili desítky samostatných prvků výbavy do logicky uspořádaných paketů. Většina těchto paketů je k dispozici jak v základní variantě, tak i v rozšířené variantě Plus. Pátý krok pak zahrnuje jednotlivé prvky výbavy, které jsou pro každý model ENYAQ iV k dispozici, například závěsné zařízení, tepelné čerpadlo nebo funkci rychlonabíjení výkonem 100 nebo 125 kW. Konfiguraci poté uzavírá nabídka prodloužené záruky a servisního plánu.